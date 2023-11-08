Луна отвечает за восприятие семьи. Что астрология говорит об изменах?

Боль, обида, страх, разочарование, полное непонимание, что делать – этот спектр эмоций испытывают люди, которые столкнулись с изменой. В голове столько вопросов: почему это произошло именно со мной и кто в этом виноват? О том, прощать ли предательство и как пройти кризис, чтобы спасти семью, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Интересно, а существует ли предрасположенность к изменам? Мария, вы упоминали натальные карты, расскажите об этом поподробнее.
Мария Пилипец, астролог:
Предрасположенности к изменам как таковой в гороскопе прямо не видно. В гороскопе есть что-то подобное психологии из разряда того, что у каждого человека есть Луна. Луна отвечает за наш эмоциональный комфорт и восприятие мира, семьи как ячейки общества. Если Луна у человека поражена, то есть дисгармоничные аспекты есть на Луну, то таким людям сложно почувствовать родство, эмоциональный комфорт, близость. Поэтому они будут прикрывать свою внутреннюю дыру, ища, что где-то на стороне кто-то додаст мне того, что я сам не в состоянии ощутить. То есть, если видно, что в гороскопе дисгармоничная Луна, то плюс-минус это говорит о том, что такой человек склонен к изменам.
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