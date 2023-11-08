Инстинкты и забота о своих генах. Почему мужчины часто не прощают измену?

Боль, обида, страх, разочарование, полное непонимание, что делать – этот спектр эмоций испытывают люди, которые столкнулись с изменой. В голове столько вопросов: почему это произошло именно со мной и кто в этом виноват? О том, прощать ли предательство и как пройти кризис, чтобы спасти семью, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Считается, что мужчине достаточно сложно принять факт измены, согласны вы с этим? Можно ли простить?
Антон Шабуневич, считает, что у измен есть свои причины:
С точки зрения психологии, вообще, терпеть всегда будет нездорово. Потому что, если мы терпим, то накапливается напряжение. Что такое терпеть? Мы что-то терпим – значит, мы испытываем дискомфорт какой-то фоновый, и он накапливается. Нормальная здоровая реакция через заботу о себе – это говорить. По поводу принятия-непринятия, тут несколько моментов есть. Все-таки надо понимать, что в эволюционном плане мы заложены немножко по-разному – мужчина и женщина. Если, например, непринятие измены можно вполне объяснить через науку, биологию. Это сейчас мы живем, кайфуем от жизни, а лет еще 100-200 назад мы занимались выживанием, нужно было выживать постоянно, либо еще раньше. Мы однажды победили гонку эволюции с другими видами. Так вот, непринятие измены может быть вполне описано именно наукой, потому что нам нужно передавать свою генетическую информацию в будущее, а не чужую. Поэтому непринятие измены вполне себе описывается именно на биологическом уровне через инстинкты и заботу о своих генах, которые необходимо передать на следующее поколение.
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