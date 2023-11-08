Инстинкты и забота о своих генах. Почему мужчины часто не прощают измену?

Боль, обида, страх, разочарование, полное непонимание, что делать – этот спектр эмоций испытывают люди, которые столкнулись с изменой. В голове столько вопросов: почему это произошло именно со мной и кто в этом виноват? О том, прощать ли предательство и как пройти кризис, чтобы спасти семью, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Считается, что мужчине достаточно сложно принять факт измены, согласны вы с этим? Можно ли простить?