«Меняется поведение человека». Как понять, что партнёр изменяет?

Боль, обида, страх, разочарование, полное непонимание, что делать – этот спектр эмоций испытывают люди, которые столкнулись с изменой. В голове столько вопросов: почему это произошло именно со мной и кто в этом виноват? О том, прощать ли предательство и как пройти кризис, чтобы спасти семью, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Денис Северов, магистр психологии:

Самое интересное: как же распознать, изменяют вам или нет? Есть один самый главный признак – меняется поведение человека. Оно становится слишком опекающим – о вас слишком много заботятся, начинают дарить цветы и подарки. Тем самым как будто бы заглаживая вот этот момент с изменой, как будто бы пытаясь получить ваше расположение. Либо, наоборот, максимальное отдаление – закрытость, какие-то дополнительные хобби, дела, задерживаюсь на работе. Поэтому всегда измену можно определить именно по этому признаку – к вам начинают слишком близко приближаться либо, наоборот, очень далеко отдаляться.