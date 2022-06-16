«Делается всё сегодня для молодёжи, абсолютно всё». На «Белавиа» прошла встреча с инспектором по Минску

Новости Беларуси. Связь поколений как драйвер развития. В стране прошел единый день информирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Молодежь – настоящее и будущее независимой Беларуси», так звучит его тема на этот раз. Во всех регионах страны прошли встречи с представителями власти и экспертами. Любопытно, что во время общения молодые люди поднимали разные вопросы: от политики до экологии и новейших технологий.
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Политики по призванию задают тон политике молодежной. Идеологическое вложение в будущее как самый перспективный способ взаимодействия.
Инспектор по Минской области о молодежи: они должны отдавать свой активный подход, свой энтузиазм своей стране. Читайте здесь.
«Белавиа» – крупнейшая белорусская авиакомпания, которая делает ставку на молодежь. Почти половине сотрудников нет 30. Встреча в единый день информирования с инспектором по Минску – прямой диалог на равных, без цензуры и искажений.
Александр Барсуков, помощник Президента – инспектор по Минску:
Государство уделяет большое внимание патриотическому воспитанию молодежи. Делается все сегодня для молодежи, абсолютно все. Вот смотрите, человек пошел в школу – бесплатное образование. Закончил школу – учебное заведение, стипендия, общежитие. Женился – пожалуйста, до трех лет можно воспитывать ребенка, мама находится с ребенком, со всеми выплатами соответствующими. Арендное жилье, бесплатная медицина, трудоустройство.
«Как говорят дети, разговор получился крутой». В «Зубренке» обсудили молодежную политику.