«Делается всё сегодня для молодёжи, абсолютно всё». На «Белавиа» прошла встреча с инспектором по Минску

Новости Беларуси. Связь поколений как драйвер развития. В стране прошел единый день информирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Молодежь – настоящее и будущее независимой Беларуси», так звучит его тема на этот раз. Во всех регионах страны прошли встречи с представителями власти и экспертами. Любопытно, что во время общения молодые люди поднимали разные вопросы: от политики до экологии и новейших технологий. Подробности в материале.

Политики по призванию задают тон политике молодежной. Идеологическое вложение в будущее как самый перспективный способ взаимодействия. Инспектор по Минской области о молодежи: они должны отдавать свой активный подход, свой энтузиазм своей стране. Читайте здесь. «Белавиа» – крупнейшая белорусская авиакомпания, которая делает ставку на молодежь. Почти половине сотрудников нет 30. Встреча в единый день информирования с инспектором по Минску – прямой диалог на равных, без цензуры и искажений.