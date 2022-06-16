«Как говорят дети, разговор получился крутой». В «Зубрёнке» обсудили молодёжную политику

Новости Беларуси. Связь поколений как драйвер развития. В стране прошел единый день информирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Молодежь – настоящее и будущее независимой Беларуси», так звучит его тема на этот раз. Во всех регионах страны прошли встречи с представителями власти и экспертами. Любопытно, что во время общения молодые люди поднимали разные вопросы: от политики до экологии и новейших технологий. Подробности в материале.

Встреча в лагере «Зубренок» 16 июня прошла в формате, привычном и для Натальи Красочки – представителя Администрации Президента, педагога по образованию, – и для слушателей. Место – большая аудитория, время – 1,5 часа, как раз столько в вузах длится так называемая пара. Жаркое лето, живописные пейзажи, атмосфера каникул. И совсем непросто, надо полагать, в таких условиях обсуждать пути развития молодежной политики. Но у будущих взрослых настрой максимально рабочий. «Делается все сегодня для молодежи, абсолютно все». На «Белавиа» прошла встреча с инспектором по Минску.