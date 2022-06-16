«Как говорят дети, разговор получился крутой». В «Зубрёнке» обсудили молодёжную политику

Новости Беларуси. Связь поколений как драйвер развития. В стране прошел единый день информирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Молодежь – настоящее и будущее независимой Беларуси», так звучит его тема на этот раз. Во всех регионах страны прошли встречи с представителями власти и экспертами. Любопытно, что во время общения молодые люди поднимали разные вопросы: от политики до экологии и новейших технологий.
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Встреча в лагере «Зубренок» 16 июня прошла в формате, привычном и для Натальи Красочки – представителя Администрации Президента, педагога по образованию, – и для слушателей. Место – большая аудитория, время – 1,5 часа, как раз столько в вузах длится так называемая пара. Жаркое лето, живописные пейзажи, атмосфера каникул. И совсем непросто, надо полагать, в таких условиях обсуждать пути развития молодежной политики. Но у будущих взрослых настрой максимально рабочий.
«Делается все сегодня для молодежи, абсолютно все». На «Белавиа» прошла встреча с инспектором по Минску.
Наталья Красочка, начальник главного управления развития социальной сферы Администрации Президента Беларуси:
Как говорят дети, разговор получился крутой. Крутой он, потому что мы сегодня смогли поговорить и не просто послушать старших, а очень важно, я считаю, то, что говорили дети. Они подняли те проблемы, которые их волнуют, те вопросы, которые, как они считают, не до конца решены. Наши дети креативные, умные, талантливые, они любят страну, они, я уверена, будут действительно настоящими преемниками поколения старших, поколения победителей Великой Победы.
Инспектор по Минской области о молодежи: они должны отдавать свой активный подход, свой энтузиазм своей стране. Читайте здесь.