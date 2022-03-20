«Делается всё, чтобы им стало ещё страшнее». Психолог о методах информационного давления в Украине

Новости Беларуси. Время авторской журналистики в программе «Неделя» на СТВ. Григорий Азаренок и Алена Дзиодзина в рубрике «Паноптикум». Азаренок о том, почему Европа не замечала нацистов в Украине, читайте здесь.

Алена Дзиодзина, психолог:

Переделать нормального человека в нациста возможно при помощи схожих техник, что и при вербовке в какой-нибудь деструктивный культ. И если все получится, узнать в завербованном прежнего человека становится крайне трудно. Потому как его прежняя личность подменяется на другую – сектантскую. При этом компоненты национального самосознания целенаправленно искажаются. Так, например, к гордости за свою национальную принадлежность украинским нацистам подмешивают ненависть ко всему русскому. Вербуя в деструктивный культ, людей всегда собирают вокруг какой-то общей идеи, в которую все будут свято верить. И нацизм нередко начинают насаждать под видом любви к Родине, народу и своим национальным корням, которые якобы нуждаются в защите. Увы, но насаждение подобных идей украинцам теперь стало средством гибридной войны.

Алена Дзиодзина:

Методы гибридной войны. Информационный контроль. Людям не дают увидеть общую картину происходящего. Вместо этого новости о событиях подаются однобоко, искажаются или вообще придумываются. Численность подобных наживок в информационном пространстве на Украине сейчас – легион. Эмоциональный контроль. Люди погружены в обстоятельства, в которых действительно страшно. Их уязвимое положение сейчас цинично используется, чтобы насаждать идеи нацизма. Делается все, чтобы им стало еще страшнее, больнее и сердцами сильнее овладевала ненависть на базе противопоставлении: есть мы и они. При помощи вбросов, распространения мемов, плакатов, лозунгов, уничижительных кличек, клише и эмоционально заряженных снимков, видеороликов и тематических песен людей планомерно отталкивают от всего, что русское.