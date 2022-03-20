Николай Щёкин: «Терпеть больше этого нельзя». В Минске проходит митинг против действий украинской власти

Новости Беларуси. Митинг в поддержку братского украинского народа и против недружественных действий Киева в эти минуты проходит у здания украинского посольства в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Люди собрались, чтобы выразить свое возмущение политикой, которую реализуют в Украине как в отношении нашей страны, так и собственных граждан. Отсутствие гарантий безопасности во время организации гуманитарных коридоров. Запугивание жителей, стремящихся покинуть опасные территории. Методы, которые практикуют на своих жителях украинские власти, собравшиеся назвали издевательством. «Мы их накормим, мы их напоим, мы их обеспечим работой». Гайдукевич пришел на митинг в поддержку народа Украины. Читайте здесь.

Поводом для возмущения белорусов также стала выходка украинских пограничников. Во время пересечения границы нашему послу устроили издевательскую проверку на погранпереходе и инсценировали акт передачи 30 сребреников якобы для руководства Госпогранкомитета. В ответ на это сегодня украинскому послу белорусские активисты собрали деньги на обратную дорогу, чтобы он купил билет в Киев и покинул страну.

Николай Щекин, политолог, философ:

Мы возмущены и высказываем свое просто негодование по отношению к тому, как вообще обходятся и со своими гражданами на территории Украины, и с нашими. Дошло уже до того, что граждане Республики Беларусь стали заложниками на территории Украины. Их стали убивать уже. То есть стали пушечным мясом. Ведь Президент четко говорил: мы хотим мира, мы не хотим войны. Мы готовы протянуть руку дружбы. А нам протягивают автоматы. Мы сегодня пришли с хлебом и солью. А к нам приходят с оружием. Терпеть больше этого нельзя.