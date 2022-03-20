«Им нужна была эта одуревшая от крови и злобы страна». Азарёнок о том, почему Европа не замечала нацистов в Украине

Григорий Азаренок, СТВ:

Сейчас много говорят об украинском нацизме. И простодушные туповатые либералы томно вздохнут: ну какой еще нацизм в XXI веке. Их мышиной натуре не видно ничего, что находится за пределами их барбершопного смузи. Это верхний этаж паноптикума, а на нижнем – тот самый нацизм.

Окунемся в историю. В свое время наши народы находились на распутье. С одной стороны – орда. Жестокая и беспощадная, все материальные соки высасывала она из славянства. Пленила девушек, казнила мужчин. А с запада шел другой мир. Обольстительный. И он говорил другое. Он льстиво предлагал: и корону дам, и помощь в борьбе с ордой, и денег отсыплю. А мне от вас надо сущая мелочь – веру измените. Но новгородцу Александру Невскому было неприемлемо это, он понимал, что только с родной верой можно сохранить и честь, и народ, и свободу, а с ордой в будущем разберемся. А князь Даниил Галицкий пошел к Папе на поклон. И получил ту самую корону. Изменил вере. И свернула украинская история не туда. Думаете, помог ему Папа тогда? Нет. Прахом пошло все его правление. А Александр Невский победил псов-рыцарей, а в будущем и ордынское иго одолели.

А вот украинский народ стали мучить. Наследники Даниила не простили Москве успеха. Нам бы младшими, да не вашими. Хоть сортиры будем мыть у немцев, хоть мебелью будем у французов, пускай они нас на мыло сварят, но вас ненавидим, лютой ненавистью ненавидим. Отчего это? А это может быть только у родных. Когда один брат выбрал путь и он оказался верный, и привел к величию, а второй вечно мыкается в потемках, не находит себе золотую жилу, и копит ненависть.

«А тим часом гайдамаки ножі освятили», – пишет Тарас Шевченко.