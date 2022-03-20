«Им нужна была эта одуревшая от крови и злобы страна». Азарёнок о том, почему Европа не замечала нацистов в Украине

Новости Беларуси. Время авторской журналистики в программе «Неделя» на СТВ. Григорий Азаренок и Алена Дзиодзина в рубрике «Паноптикум».
Новости Беларуси. Время авторской журналистики в программе «Неделя» на СТВ. Григорий Азаренок и Алена Дзиодзина в рубрике «Паноптикум».
Григорий Азаренок, СТВ:
Сейчас много говорят об украинском нацизме. И простодушные туповатые либералы томно вздохнут: ну какой еще нацизм в XXI веке. Их мышиной натуре не видно ничего, что находится за пределами их барбершопного смузи. Это верхний этаж паноптикума, а на нижнем – тот самый нацизм.
Окунемся в историю. В свое время наши народы находились на распутье. С одной стороны – орда. Жестокая и беспощадная, все материальные соки высасывала она из славянства. Пленила девушек, казнила мужчин. А с запада шел другой мир. Обольстительный. И он говорил другое. Он льстиво предлагал: и корону дам, и помощь в борьбе с ордой, и денег отсыплю. А мне от вас надо сущая мелочь – веру измените. Но новгородцу Александру Невскому было неприемлемо это, он понимал, что только с родной верой можно сохранить и честь, и народ, и свободу, а с ордой в будущем разберемся. А князь Даниил Галицкий пошел к Папе на поклон. И получил ту самую корону. Изменил вере. И свернула украинская история не туда. Думаете, помог ему Папа тогда? Нет. Прахом пошло все его правление. А Александр Невский победил псов-рыцарей, а в будущем и ордынское иго одолели.
А вот украинский народ стали мучить. Наследники Даниила не простили Москве успеха. Нам бы младшими, да не вашими. Хоть сортиры будем мыть у немцев, хоть мебелью будем у французов, пускай они нас на мыло сварят, но вас ненавидим, лютой ненавистью ненавидим. Отчего это? А это может быть только у родных. Когда один брат выбрал путь и он оказался верный, и привел к величию, а второй вечно мыкается в потемках, не находит себе золотую жилу, и копит ненависть.
«А тим часом гайдамаки ножі освятили», – пишет Тарас Шевченко.
Григорий Азаренок:
Вы видели кадры Волынской резни? Хуже придумать просто невозможно. И тогда они по завету Кобзаря действительно освятили ножи и резали младенцев. Жутко, выворачивая органы. И забивали ими все колодцы.
По доктрине пресловутого Степана Бандеры, все москали должны быть уничтожены. Точно так же, как евреи и поляки. Но есть деталь. Он делил и жителей Украины на три сорта. Первый – Западная, должна панувати. Второй – Центральная Украина – подлежит жесткой перековке в духе «самостийности», с запретом всего русского, а жители восточных территорий должны быть уничтожены. Физически истреблены. Мол, они вечные предатели Украины. Запорожцы, Донбасс, Луганск, Харьков, Одесса. И именно эту доктрину воплощало в жизнь нынешнее бандеровское руководство. Посмотрите на их пропаганду сейчас. Какой лексический набор: жечь вату, резать русню, усеем трупами, фарш, мясо, из нас они драники собрались делать. «Москаляку на гиляку» в скачках они орали еще до всякого Крыма. И просвещенной Европе было на это наплевать. Им нужна была эта коричневая, одуревшая от крови и злобы страна. Чтобы набросилась она на нас, и шла бы вечная война славян друг против друга. До истребления.
Психолог о методах информационного давления в Украине. Читайте здесь.
Григорий Азаренок:
Но есть другая Украина. Украина Гоголя и Булгакова, Украина Киево-Печерская, Украина Запорожской Сечи, Украина Кожедуба и Ковпака, Довженко и Бондарчука, наша Украина. Тиха украинская ночь. И хорошо там звучит песня, которую любят и знают 200 миллионов славян. И скоро мы споем ее у Днепра.