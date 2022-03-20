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«Эту хунту нужно немедленно убирать». Люди высказались на митинге в поддержку украинского народа

20 марта 2022 13:43
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Новости Беларуси. Митинг в поддержку братского украинского народа прошел у здания украинского посольства в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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«Эту хунту нужно немедленно убирать». Люди высказались на митинге в поддержку украинского народа-1

Люди собрались, чтобы выразить свое возмущение политикой, которую реализуют в Украине как в отношении нашей страны, так и собственных граждан. Отсутствие гарантий безопасности во время организации гуманитарных коридоров. Запугивание жителей, стремящихся покинуть опасные территории. Методы, которые практикуют на своих жителях украинские власти, собравшиеся назвали издевательством.

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«Эту хунту нужно немедленно убирать». Люди высказались на митинге в поддержку украинского народа-4

То, что сейчас, действительно, стоит во главе Украины фашистская и нацистская хунта... Эту хунту нужно немедленно убирать денацификацией там, демилитаризацией. Но нужно убрать и поставить нормальную власть, чтобы мы опять зажили в мире. И чтобы эти англосаксы НАТО убрались от наших границ. Вот поэтому мы и здесь: поддерживаем братские белорусский, украинский и русский народы.

«Эту хунту нужно немедленно убирать». Люди высказались на митинге в поддержку украинского народа-7

Мои родители помнят войну, помнили, царство им небесное. Что только бандеровцы, бандеровцы, ну и литовцы, но бандеровцы страшней. Может, они не встречали фашистов, но все равно их сожгли, и все деревни жгли бандеровцы, поэтому я только за Россию, за Путина и за Лукашенко.

# Беларусь-Украина # общество # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

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