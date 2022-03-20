«Эту хунту нужно немедленно убирать». Люди высказались на митинге в поддержку украинского народа

Новости Беларуси. Митинг в поддержку братского украинского народа прошел у здания украинского посольства в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Николай Щекин: «Терпеть больше этого нельзя». В Минске проходит митинг против действий украинской власти. Читайте здесь.

Люди собрались, чтобы выразить свое возмущение политикой, которую реализуют в Украине как в отношении нашей страны, так и собственных граждан. Отсутствие гарантий безопасности во время организации гуманитарных коридоров. Запугивание жителей, стремящихся покинуть опасные территории. Методы, которые практикуют на своих жителях украинские власти, собравшиеся назвали издевательством. «Мы их накормим, мы их напоим, мы их обеспечим работой». Гайдукевич пришел на митинг в поддержку народа Украины. Подробнее.

То, что сейчас, действительно, стоит во главе Украины фашистская и нацистская хунта... Эту хунту нужно немедленно убирать денацификацией там, демилитаризацией. Но нужно убрать и поставить нормальную власть, чтобы мы опять зажили в мире. И чтобы эти англосаксы НАТО убрались от наших границ. Вот поэтому мы и здесь: поддерживаем братские белорусский, украинский и русский народы.