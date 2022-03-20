«Мы их накормим, мы их напоим, мы их обеспечим работой». Гайдукевич пришёл на митинг в поддержку народа Украины

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Политика посла, политика властей Украины. Мы с добром, народ наш любит, украинский народ обожает белорусов, чтобы вы понимали. И восемь лет нам плюют в лицо. А сейчас переходят все рамки. Началось в 2020 году. Мы хоть раз в украинские выборы вмешивались? Никогда не вмешивались. Мы хоть раз санкции первые вводили? Никогда не вводили. Но уже дошло вчера до того, что издеваются над нашим послом. Никогда такого не было в мире, чтобы нарушали международные договора. Посол неприкосновенен. Это неприкосновенно. Украина теряет государственность. Нам обидно на это смотреть. А я еще пришел сюда: я переживаю за украинский народ. Откройте гуманитарные коридоры. Белорусы готовы принимать украинцев, мы хотим, чтобы они не погибали. Откройте гуманитарные коридоры, дайте людям выйти сюда. Мы их накормим, мы их напоим, мы их обеспечим работой. Почему вы их не выпускаете? Мы не хотим, чтобы гибли украинцы. Меня возмущает, что власть Украины делает все, чтобы украинцы гибли. Это фашизм, как это по-другому назвать?