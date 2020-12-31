Новогоднее поздравление Александра Лукашенко-2021: каким оно будет?

Новости Беларуси. Накануне Нового года в республиканский центр детской онкологии, гематологии и иммунологии в Боровлянах приехал Президент. И конечно, не с пустыми руками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Здесь же и серьезный разговор с врачами – что еще нужно этой особенной клинике, чтобы поспевать за мировыми тенденциями в медицине, ведь здоровье детей – это главная ценность.
Читайте также:
Александр Лукашенко пообщался с маленьким пациентом с нулевым иммунитетом
Александр Лукашенко поздравил с Новым годом маленьких пациентов РНПЦ детской онкологии
Александр Лукашенко: Посмотрите лучшие проекты в мире! Деньги вкладывают в мозги и технику
Главный предмет обсуждения сегодня – праздник. О чем мечтает Президент и чем занимается, дожидаясь наступления Нового года? Александр Лукашенко рассказал нашей коллеге (здесь подробнее).
Так же Президент рассказал о своем ежегодном новогоднем обращении и отметил, что в этот раз посмотрит его по ТВ, ведь формат будет отличным от привычного. Что же, до разрешения интриги несколько часов: к белорусам Александр Лукашенко обратится чуть больше, чем за пять минут до наступления Нового года.