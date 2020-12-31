Новогоднее поздравление Александра Лукашенко-2021: каким оно будет?

Новости Беларуси. Накануне Нового года в республиканский центр детской онкологии, гематологии и иммунологии в Боровлянах приехал Президент. И конечно, не с пустыми руками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь же и серьезный разговор с врачами – что еще нужно этой особенной клинике, чтобы поспевать за мировыми тенденциями в медицине, ведь здоровье детей – это главная ценность.