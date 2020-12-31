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Новогоднее поздравление Александра Лукашенко-2021: каким оно будет?

31 декабря 2020 16:34
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Новости Беларуси. Накануне Нового года в республиканский центр детской онкологии, гематологии и иммунологии в Боровлянах приехал Президент. И конечно, не с пустыми руками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Здесь же и серьезный разговор с врачами –  что еще нужно этой особенной клинике, чтобы поспевать за мировыми тенденциями в медицине, ведь здоровье детей – это главная ценность.  

Новогоднее поздравление Александра Лукашенко-2021: каким оно будет?-1

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Главный предмет обсуждения сегодня – праздник. О чем мечтает Президент и чем занимается, дожидаясь наступления Нового года? Александр Лукашенко рассказал нашей коллеге (здесь подробнее).  

Так же Президент рассказал о своем ежегодном новогоднем обращении и отметил, что в этот раз посмотрит его по ТВ, ведь формат будет отличным от привычного. Что же, до разрешения интриги несколько часов: к белорусам Александр Лукашенко обратится чуть больше, чем за пять минут до наступления Нового года.  

# Новый год # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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