Мусор в праздничные дни в Минске будут вывозить чаще

Новости Беларуси. С 31 декабря по 10 января в Минске усиленно будут работать службы ЖКХ, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Время прибытия специалистов на заявки останется прежним – до 30 минут.
Новости Беларуси. С 31 декабря по 10 января в Минске усиленно будут работать службы ЖКХ, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Время прибытия специалистов на заявки останется прежним – до 30 минут.
Для этого дополнительно задействуют по одному сантехническому и электротехническому экипажу. Они будут готовы оперативно выехать на место поломки. В новогоднюю ночь это особенно актуально. Как правило, специалисты в праздничные дни чаще сталкиваются с засорами канализационных труб или перегрузкой электросетей. Реже, но все же случаются и заявки, когда кто-то, например, срывает краны и затапливает соседей.
А за чистотой улиц будут следить дворники. Утром 1 января они в штатном режиме выйдут на работу.
Анастасия Воробьева, заместитель генерального директора Минского городского жилищного хозяйства:
В каждом районе есть такие места, где в праздничные дни образуется больше мусора. Эти места мы знаем, они будут находиться на контроле. Вместе с тем каждому ЖКХ направлены (организациям перевозчиков) письма о необходимости дополнительного вывоза отходов по этим местам. Поэтому вывоз дополнительный в этих точках будет организован.
Механизм обеспечения чистоты города в праздничные дни отработан годами, поэтому специалисты отмечают: никаких проблем не возникнет.