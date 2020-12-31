Мусор в праздничные дни в Минске будут вывозить чаще

Новости Беларуси. С 31 декабря по 10 января в Минске усиленно будут работать службы ЖКХ, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Время прибытия специалистов на заявки останется прежним – до 30 минут.

Для этого дополнительно задействуют по одному сантехническому и электротехническому экипажу. Они будут готовы оперативно выехать на место поломки. В новогоднюю ночь это особенно актуально. Как правило, специалисты в праздничные дни чаще сталкиваются с засорами канализационных труб или перегрузкой электросетей. Реже, но все же случаются и заявки, когда кто-то, например, срывает краны и затапливает соседей. А за чистотой улиц будут следить дворники. Утром 1 января они в штатном режиме выйдут на работу.