Александр Лукашенко пообщался с маленьким пациентом с нулевым иммунитетом

Новости Беларуси. Последний день 2020 года Президент проводит, как и обещал, с теми, кто праздник вынужден встречать не дома. 31 декабря Александр Лукашенко навестил маленьких пациентов РНПЦ детской онкологии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По традиции Президент общается с детьми. Юные пациенты с нулевым иммунитетом постоянно находятся в закрытых боксах, поэтому единственная связь с ними – телефон.
– Ты давно уже здесь?
– Уже 30-й день.
– А лучше?
– Да, он скоро будет выписываться.
– То есть скоро ты пойдешь домой, да? Сегодня? О, так ты в Новый год будешь дома уже, да?
– Да. Он просился, скорее всего, и выпишем.
– Ну и отлично. Значит, мы с тобой встретимся в 12 часов ночи, хорошо? Ты включи телевизор, и мы с тобой встретимся.
Александру Лукашенко рассказали о работе РНПЦ детской онкологии: мы сохранили около 50 тысяч лет жизни нашим пациентам
Пообщался Александр Лукашенко и с врачами, ответил на их вопросы.