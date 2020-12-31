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Александр Лукашенко пообщался с маленьким пациентом с нулевым иммунитетом

31 декабря 2020 12:08
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Новости Беларуси. Последний день 2020 года Президент проводит, как и обещал, с теми, кто праздник вынужден встречать не дома. 31 декабря Александр Лукашенко навестил маленьких пациентов РНПЦ детской онкологии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

По традиции Президент общается с детьми. Юные пациенты с нулевым иммунитетом постоянно находятся в закрытых боксах, поэтому единственная связь с ними – телефон.  

Александр Лукашенко пообщался с маленьким пациентом с нулевым иммунитетом-1

Ты давно уже здесь?  
– Уже 30-й день.  
– А лучше?  
– Да, он скоро будет выписываться.  
– То есть скоро ты пойдешь домой, да? Сегодня? О, так ты в Новый год будешь дома уже, да?  
Да. Он просился, скорее всего, и выпишем.  
Ну и отлично. Значит, мы с тобой встретимся в 12 часов ночи, хорошо? Ты включи телевизор, и мы с тобой встретимся.  

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Пообщался Александр Лукашенко и с врачами, ответил на их вопросы.  

# Медицина # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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