Александр Лукашенко пообщался с маленьким пациентом с нулевым иммунитетом

Новости Беларуси. Последний день 2020 года Президент проводит, как и обещал, с теми, кто праздник вынужден встречать не дома. 31 декабря Александр Лукашенко навестил маленьких пациентов РНПЦ детской онкологии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

– Ты давно уже здесь?

– Уже 30-й день.

– А лучше?

– Да, он скоро будет выписываться.

– То есть скоро ты пойдешь домой, да? Сегодня? О, так ты в Новый год будешь дома уже, да?

– Да. Он просился, скорее всего, и выпишем.

– Ну и отлично. Значит, мы с тобой встретимся в 12 часов ночи, хорошо? Ты включи телевизор, и мы с тобой встретимся.

Александру Лукашенко рассказали о работе РНПЦ детской онкологии: мы сохранили около 50 тысяч лет жизни нашим пациентам

Пообщался Александр Лукашенко и с врачами, ответил на их вопросы.