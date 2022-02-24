Съел конфетку, и жизнь красками заиграла. Как сладкое может помочь при метеозависимости?
Метеозависимость. Колени болят «на дождь», голова раскалывается от ветра, а серость за окном вызывает депрессию. О том, почему из-за перемен погоды мы чувствуем себя хуже и можно ли что-то с этим сделать, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Кристина Сущеня, ведущая ток-шоу:
Знаю, что вы страдаете зависимостью от погоды. Расскажите свою историю.
Ядвига Томашевская, метеозависима:
Я не сказала бы, что я страдаю. Потому что моя пилюля от метеозависимости – это вкусняшка, поднять энергию. Я вообще человек подвижный, энергичный. Сразу чувствую, что атмосферное давление понизилось, потому что у меня пропадает подвижность, настроение. Мне сразу хочется какую-то шоколадочку – побаловать себя.
Кристина Сущеня:
Подкупаете себя сладким, получается?
Ядвига Томашевская:
Да, вкусняшка или хороший кофе – и все, я возвращаюсь в норму, перезагрузка произошла.
Кристина Сущеня:
Так это, наверное, говорит о чем? Сахар, получается? Обычно же бывает как: низкое давление – чай с сахаром.
Алина Журкевич, психолог-психоаналитик:
Дофамин никто не отменял.
Ядвига Томашевская:
У меня с сахаром все в порядке, никогда не было проблем.
Кристина Сущеня:
Именно, что организм получает сахар – просто я знаю по себе, у меня тоже так бывает – съел сладкое, конфетку, и жизнь красками заиграла.
Екатерина Гусар, заместитель главного врача 39-й городской клинической поликлиники:
Глюкоза, больше кислорода доставляется в головной мозг. Плюс, эндорфинчик – сладенькое.
Ядвига Томашевская:
И все, возвращаешься.
«Чувствуют изменения атмосферного давления». Почему от перемены погоды начинает болеть голова – подробнее здесь.