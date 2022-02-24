Съел конфетку, и жизнь красками заиграла. Как сладкое может помочь при метеозависимости?

Метеозависимость. Колени болят «на дождь», голова раскалывается от ветра, а серость за окном вызывает депрессию. О том, почему из-за перемен погоды мы чувствуем себя хуже и можно ли что-то с этим сделать, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Кристина Сущеня, ведущая ток-шоу:

Знаю, что вы страдаете зависимостью от погоды. Расскажите свою историю.

Ядвига Томашевская, метеозависима:

Я не сказала бы, что я страдаю. Потому что моя пилюля от метеозависимости – это вкусняшка, поднять энергию. Я вообще человек подвижный, энергичный. Сразу чувствую, что атмосферное давление понизилось, потому что у меня пропадает подвижность, настроение. Мне сразу хочется какую-то шоколадочку – побаловать себя. Кристина Сущеня:

Подкупаете себя сладким, получается? Ядвига Томашевская:

Да, вкусняшка или хороший кофе – и все, я возвращаюсь в норму, перезагрузка произошла. Кристина Сущеня:

Так это, наверное, говорит о чем? Сахар, получается? Обычно же бывает как: низкое давление – чай с сахаром.

Алина Журкевич, психолог-психоаналитик:

Дофамин никто не отменял. Ядвига Томашевская:

У меня с сахаром все в порядке, никогда не было проблем. Кристина Сущеня:

Именно, что организм получает сахар – просто я знаю по себе, у меня тоже так бывает – съел сладкое, конфетку, и жизнь красками заиграла.