«Вручили мне открытку и шоколад». Как проходит досрочное голосование на избирательных участках в Минске?

Новости Беларуси. По итогам двух дней досрочного голосования явка минчан составила 12,8 %, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Все комиссии работают в штатном режиме.

Нарушений на участках не выявлено. Наблюдатели отмечают высокую явку. Граждане приходят с самого утра. Больше всего посещений вечером. Для людей с ограниченными возможностями созданы все условия, организуется социальный транспорт. Особое внимание члены комиссии уделяют соблюдению гражданами противоэпидемических мер. При необходимости выдают одноразовые маски и перчатки. Есть и те, кто голосует впервые.

Каролина Бабуль: Вручили мне открытку и шоколад. Очень приятно и неожиданно на самом деле. Мое первое голосование запомнится на всю жизнь. Поправки к Конституции – это улучшение жизни, процветание нашей страны.

Ирина Кныш-Провалова: Так как я являюсь многодетной мамой, у меня уже запланированы выходные. И хотелось бы провести с семьей. И я всегда придерживаюсь досрочного голосования. Мне импонирует 45 статья – это сохранение бесплатной медицины.

Никита Пахомов, член участковой комиссии по референдуму участка для голосования № 29 Московского района:

Люди приходят достаточно активно, проявляют большой интерес. У нас создано три участка. Ежедневно их посещает около 200 человек.

Досрочное голосование продлится до 26 февраля включительно. В основной день референдума – 27 февраля – участки будут открыты с 8:00 до 20:00. Запланированы концертные программы, будут работать буфеты.

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