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Концлагеря и сотни тысяч жертв. Что пережил Смоленск, чтобы немцы не смогли пройти к Москве?

09 мая 2023 12:47
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Июль 1941-го. Литургия вновь совершается в Смоленском Свято-Успенском кафедральном соборе. С храмов, закрытых еще в 1930-е годы, смоляне сами сорвали замки. Время молиться. Враг на подходе к городу… На перекрестке стратегических направлений Смоленск всегда сражался, горел, строился и вновь пах смолой.  

Концлагеря и сотни тысяч жертв. Что пережил Смоленск, чтобы немцы не смогли пройти к Москве?-1

Галина Буро, корреспондент:  
Город – щит России, город-воин, город, который восстал из пепла. Во времена Великой Отечественной войны Смоленск был разрушен на 98 %, население города сократилось в 12 раз, а воды Днепра становились красными от количества проливаемой крови защитников Отечества.  

Концлагеря и сотни тысяч жертв. Что пережил Смоленск, чтобы немцы не смогли пройти к Москве?-4

В немецком плане «Барбаросса» Смоленск занимал особое место – это был последний областной центр на пути к Москве. Сюда продвигалось самое мощное объединение войск Вермахта – группа армий «Центр». 16 июля противник, несмотря на сопротивление красноармейцев, все же прорвался в южную часть города.  

Концлагеря и сотни тысяч жертв. Что пережил Смоленск, чтобы немцы не смогли пройти к Москве?-7

На оборону вышли ополченцы и сводный отряд смоленской милиции. Бились сутки. На завтра к вечеру гитлеровцы все же взяли северную часть города. Немецкое радио сообщило, что Смоленск захвачен. Но новость была преждевременной. Подоспели дивизии Красной армии, и за город еще в течение двух недель шли бои: за каждую улицу, за каждый дом.  

Концлагеря и сотни тысяч жертв. Что пережил Смоленск, чтобы немцы не смогли пройти к Москве?-10

Александр Целуев, заведующий военно-историческим отделом Смоленского государственного музея-заповедника:  
Что такое две недели для Второй мировой войны? Давайте сравним. За четыре недели немцы полностью разгромили Польшу, за шесть недель они расправились с французской армией, Дания сопротивлялась, надо сказать, четыре часа. И тут две недели на направлении главного удара немцы не могут взять часть города. При этом ситуация была такая парадоксальная: дело в том, что при начале боев за город немцы своими танковыми частями сумели окружить нашу группировку и наши, находясь в окружении, отбивали город постоянно. То есть две недели немцы не контролируют Смоленск, они не могут пользоваться теми магистралями, и, по сути, это крушение всей идеи блицкрига.  

Концлагеря и сотни тысяч жертв. Что пережил Смоленск, чтобы немцы не смогли пройти к Москве?-13

Немцы теряют темп наступления. Впервые за два года побед Гитлер вынужден отдать приказ о переходе группы армий «Центр» к обороне. С 16 июля по 10 сентября город стоит насмерть. Историки утверждают, что Смоленское сражение стало решающим для начала войны. Ведь в тот момент японцы выжидали взятие Вермахтом Москвы, чтобы нанести удар с Дальнего Востока. Но советские герои сорвали план молниеносного нападения, многие ценой своей жизни.  

Концлагеря и сотни тысяч жертв. Что пережил Смоленск, чтобы немцы не смогли пройти к Москве?-16

Александр Целуев:  
Враги никогда не могут понять, почему в безвыходной ситуации русские солдаты не сдаются, как какие-нибудь французы или бельгийцы, и дисциплинированно в лагеря уходят, а дерутся действительно до последнего патрона. И даже в нашем музее есть свидетельство вот того, как красноармейцы в тех тяжелых боях стояли насмерть. Это не красивая метафора, это записки, которые найдены были в стреляных гильзах на местах, где бойцы приняли свой последний бой. Это и котелок красноармейца Самородского, найденный на месте тяжелых боев у Соловьевской переправы, на котором он оставил такую надпись: «Умрем, но не сдадимся».  

Концлагеря и сотни тысяч жертв. Что пережил Смоленск, чтобы немцы не смогли пройти к Москве?-19

Завершающим этапом сражения стали кровопролитные бои за Ельню – город в 80 километрах от Смоленска. Там немцы глубоко вклинились в советскую оборону. Ельнинский выступ грозил прорывом фашистов на Москву.  

Концлагеря и сотни тысяч жертв. Что пережил Смоленск, чтобы немцы не смогли пройти к Москве?-22

Александр Целуев:  
По сути, это была первая успешно проведенная наступательная операция Красной армии такого масштаба в годы Великой Отечественной войны. Значение этой операции было настолько велико, что особенно отличившиеся в этих боях части получили почетные наименования гвардейских. Таким образом, в сентябре 1941 года на Смоленщине родилась советская гвардия.  

Концлагеря и сотни тысяч жертв. Что пережил Смоленск, чтобы немцы не смогли пройти к Москве?-25

Выигранное время позволило Ставке Главного командования СССР собрать резерв и подготовиться к обороне Москвы. Смоленск же на два года погрузился в черный туман фашисткой оккупации. Концлагеря в городе, ряды виселиц, расстрелы, сотни тысяч жертв. В регионе стали действовать партизанские отряды. Они ходили в рейды вплоть до Беларуси. Тому есть красноречивое подтверждение – в музей один из смоленских партизанских отрядов передал два уникальных самодельных пистолета-пулемета, как недавно выяснилось, с белорусскими корнями.  

Концлагеря и сотни тысяч жертв. Что пережил Смоленск, чтобы немцы не смогли пройти к Москве?-28

Александр Целуев:  
Буквально несколько лет назад белорусское издательство «Звезда» выпустило книгу-справочник по экспонатам минского музея Великой Отечественной войны. И среди самодельных пистолетов-пулеметов, изготовленных белорусскими партизанами, мы нашли аналогичный. Это стало точкой отсчета в этом музейном расследовании. И мы выяснили, что действительно эти два пистолета-пулемета были изготовлены в оружейной мастерской Могилевской партизанской бригады «Чекист».  

Концлагеря и сотни тысяч жертв. Что пережил Смоленск, чтобы немцы не смогли пройти к Москве?-31

Близость этого российского города к Беларуси объясняет тесные исторические связи. Организация белорусов Смоленской области выявляет все больше точек соприкосновения в годы Великой Отечественной войны.  

Концлагеря и сотни тысяч жертв. Что пережил Смоленск, чтобы немцы не смогли пройти к Москве?-34

Выпустили атлас Памяти, где обозначены места захоронений воинов, которые приближали общую Победу.  

Концлагеря и сотни тысяч жертв. Что пережил Смоленск, чтобы немцы не смогли пройти к Москве?-37

Сергей Кривко, председатель Национально-культурной автономии белорусов Смоленской области:  
В свой последний полет 26 июня капитан Гастелло, летчик, он улетел со смоленского аэродрома, и, вы знаете, что уже под Минском во время бомбардировки, штурмовки вражеской колонны, он погиб.  

Концлагеря и сотни тысяч жертв. Что пережил Смоленск, чтобы немцы не смогли пройти к Москве?-40

От фашистов Смоленск был освобожден 25 сентября 1943 года. Во время штурма в три часа ночи на здание гостиницы «Смоленск» командир стрелкового батальона Прокофий Клепач водрузил Красное знамя – полотно хранится в городском музее.  

Концлагеря и сотни тысяч жертв. Что пережил Смоленск, чтобы немцы не смогли пройти к Москве?-43

Таким образом, со Смоленска пошла традиция Красной армии в освобожденных городах вывешивать символы триумфа. Любопытно, что Михаил Егоров, который вместе с Кантарией водружал в Берлине Знамя Победы, родом как раз из Смоленской области.  

Концлагеря и сотни тысяч жертв. Что пережил Смоленск, чтобы немцы не смогли пройти к Москве?-46

Владимир Айзенберг, житель Смоленска:  
Партизанил на территории Смоленской области, а затем полк Садчиков, в котором воевал и партизанил Михаил Егоров, был перебазирован в Беларусь и принимал участие в знаменитом прорыве под городом Ушачи. Затем Егоров при освобождении Беларуси, прямо в Беларуси вступил в ряды армии, дошел до Берлина и водрузил Знамя Победы над Рейхстагом.  

Концлагеря и сотни тысяч жертв. Что пережил Смоленск, чтобы немцы не смогли пройти к Москве?-49

За самоотверженный вклад жителей в Победу 6 мая 1985 года указом Президиума Верховного совета СССР Смоленску было присвоено звание «Город-герой».  

Концлагеря и сотни тысяч жертв. Что пережил Смоленск, чтобы немцы не смогли пройти к Москве?-52

Елена Елисеева, заместитель начальника управления международных и межмуниципальных связей Администрации Смоленска:  
И нам вручили орден Золотой Звезды, который хранится в Администрации города Смоленска.  

Концлагеря и сотни тысяч жертв. Что пережил Смоленск, чтобы немцы не смогли пройти к Москве?-55

Эта реликвия – предмет гордости каждого жителя Смоленска. Особые чувства звание «город-герой» вызывает у ветеранов Великой Отечественной войны.  

Концлагеря и сотни тысяч жертв. Что пережил Смоленск, чтобы немцы не смогли пройти к Москве?-58

Виктор Якунин, ветеран Великой Отечественной войны:  
Гордимся! Мы должны видеть свое прошлое, без чего мы хорошего не увидим потом. Это обязательно нужно. Сравнивать надо, учиться на этом надо.  

Концлагеря и сотни тысяч жертв. Что пережил Смоленск, чтобы немцы не смогли пройти к Москве?-61

Виктор Якунин – почетный гражданин Смоленской области. В 16 лет ушел на войну. Воевал на 2-м Белорусском фронте, был командиром орудия, участвовал в Вяземской операции, освобождал Польшу, Восточную Пруссию, награжден орденом Отечественной войны 2-й степени и медалью «За боевые заслуги», позже орденом Трудового Красного Знамени и отличника здравоохранения. Несмотря на возраст, до сих пор помнит в деталях, как встретил новость о Победе.  

Концлагеря и сотни тысяч жертв. Что пережил Смоленск, чтобы немцы не смогли пройти к Москве?-64

Виктор Якунин:  
Я быстренько коробку из-под патронов открываю, карабины выношу. У него был какой-то пистолет, по карабину, и давай палить. Батарея вся вышла все-все, смотрят, не поймут в чем дело. Кричу: «Победа, Победа!». И он кричит. Обнял меня, задавил, я еле вздохнул, мать честная! Пока я дождался от него толка.  

Концлагеря и сотни тысяч жертв. Что пережил Смоленск, чтобы немцы не смогли пройти к Москве?-67

По оценкам военных историков, немцы на Смоленск потратили те силы, которых им как раз не хватило на взятие Москвы. Город стал примером мужества.  

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# Великая Отечественная война # общество # Елена Елисеева # Сергей Кривко # Галина Буро # Фотофакт

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