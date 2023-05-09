Концлагеря и сотни тысяч жертв. Что пережил Смоленск, чтобы немцы не смогли пройти к Москве?

Июль 1941-го. Литургия вновь совершается в Смоленском Свято-Успенском кафедральном соборе. С храмов, закрытых еще в 1930-е годы, смоляне сами сорвали замки. Время молиться. Враг на подходе к городу… На перекрестке стратегических направлений Смоленск всегда сражался, горел, строился и вновь пах смолой.

Галина Буро, корреспондент:

Город – щит России, город-воин, город, который восстал из пепла. Во времена Великой Отечественной войны Смоленск был разрушен на 98 %, население города сократилось в 12 раз, а воды Днепра становились красными от количества проливаемой крови защитников Отечества.

В немецком плане «Барбаросса» Смоленск занимал особое место – это был последний областной центр на пути к Москве. Сюда продвигалось самое мощное объединение войск Вермахта – группа армий «Центр». 16 июля противник, несмотря на сопротивление красноармейцев, все же прорвался в южную часть города.

На оборону вышли ополченцы и сводный отряд смоленской милиции. Бились сутки. На завтра к вечеру гитлеровцы все же взяли северную часть города. Немецкое радио сообщило, что Смоленск захвачен. Но новость была преждевременной. Подоспели дивизии Красной армии, и за город еще в течение двух недель шли бои: за каждую улицу, за каждый дом.

Александр Целуев, заведующий военно-историческим отделом Смоленского государственного музея-заповедника:

Что такое две недели для Второй мировой войны? Давайте сравним. За четыре недели немцы полностью разгромили Польшу, за шесть недель они расправились с французской армией, Дания сопротивлялась, надо сказать, четыре часа. И тут две недели на направлении главного удара немцы не могут взять часть города. При этом ситуация была такая парадоксальная: дело в том, что при начале боев за город немцы своими танковыми частями сумели окружить нашу группировку и наши, находясь в окружении, отбивали город постоянно. То есть две недели немцы не контролируют Смоленск, они не могут пользоваться теми магистралями, и, по сути, это крушение всей идеи блицкрига.

Немцы теряют темп наступления. Впервые за два года побед Гитлер вынужден отдать приказ о переходе группы армий «Центр» к обороне. С 16 июля по 10 сентября город стоит насмерть. Историки утверждают, что Смоленское сражение стало решающим для начала войны. Ведь в тот момент японцы выжидали взятие Вермахтом Москвы, чтобы нанести удар с Дальнего Востока. Но советские герои сорвали план молниеносного нападения, многие ценой своей жизни.

Александр Целуев:

Враги никогда не могут понять, почему в безвыходной ситуации русские солдаты не сдаются, как какие-нибудь французы или бельгийцы, и дисциплинированно в лагеря уходят, а дерутся действительно до последнего патрона. И даже в нашем музее есть свидетельство вот того, как красноармейцы в тех тяжелых боях стояли насмерть. Это не красивая метафора, это записки, которые найдены были в стреляных гильзах на местах, где бойцы приняли свой последний бой. Это и котелок красноармейца Самородского, найденный на месте тяжелых боев у Соловьевской переправы, на котором он оставил такую надпись: «Умрем, но не сдадимся».

Завершающим этапом сражения стали кровопролитные бои за Ельню – город в 80 километрах от Смоленска. Там немцы глубоко вклинились в советскую оборону. Ельнинский выступ грозил прорывом фашистов на Москву.

Александр Целуев:

По сути, это была первая успешно проведенная наступательная операция Красной армии такого масштаба в годы Великой Отечественной войны. Значение этой операции было настолько велико, что особенно отличившиеся в этих боях части получили почетные наименования гвардейских. Таким образом, в сентябре 1941 года на Смоленщине родилась советская гвардия.

Выигранное время позволило Ставке Главного командования СССР собрать резерв и подготовиться к обороне Москвы. Смоленск же на два года погрузился в черный туман фашисткой оккупации. Концлагеря в городе, ряды виселиц, расстрелы, сотни тысяч жертв. В регионе стали действовать партизанские отряды. Они ходили в рейды вплоть до Беларуси. Тому есть красноречивое подтверждение – в музей один из смоленских партизанских отрядов передал два уникальных самодельных пистолета-пулемета, как недавно выяснилось, с белорусскими корнями.

Александр Целуев:

Буквально несколько лет назад белорусское издательство «Звезда» выпустило книгу-справочник по экспонатам минского музея Великой Отечественной войны. И среди самодельных пистолетов-пулеметов, изготовленных белорусскими партизанами, мы нашли аналогичный. Это стало точкой отсчета в этом музейном расследовании. И мы выяснили, что действительно эти два пистолета-пулемета были изготовлены в оружейной мастерской Могилевской партизанской бригады «Чекист».

Близость этого российского города к Беларуси объясняет тесные исторические связи. Организация белорусов Смоленской области выявляет все больше точек соприкосновения в годы Великой Отечественной войны.

Выпустили атлас Памяти, где обозначены места захоронений воинов, которые приближали общую Победу.

Сергей Кривко, председатель Национально-культурной автономии белорусов Смоленской области:

В свой последний полет 26 июня капитан Гастелло, летчик, он улетел со смоленского аэродрома, и, вы знаете, что уже под Минском во время бомбардировки, штурмовки вражеской колонны, он погиб.

От фашистов Смоленск был освобожден 25 сентября 1943 года. Во время штурма в три часа ночи на здание гостиницы «Смоленск» командир стрелкового батальона Прокофий Клепач водрузил Красное знамя – полотно хранится в городском музее.

Таким образом, со Смоленска пошла традиция Красной армии в освобожденных городах вывешивать символы триумфа. Любопытно, что Михаил Егоров, который вместе с Кантарией водружал в Берлине Знамя Победы, родом как раз из Смоленской области.

Владимир Айзенберг, житель Смоленска:

Партизанил на территории Смоленской области, а затем полк Садчиков, в котором воевал и партизанил Михаил Егоров, был перебазирован в Беларусь и принимал участие в знаменитом прорыве под городом Ушачи. Затем Егоров при освобождении Беларуси, прямо в Беларуси вступил в ряды армии, дошел до Берлина и водрузил Знамя Победы над Рейхстагом.

За самоотверженный вклад жителей в Победу 6 мая 1985 года указом Президиума Верховного совета СССР Смоленску было присвоено звание «Город-герой».

Елена Елисеева, заместитель начальника управления международных и межмуниципальных связей Администрации Смоленска:

И нам вручили орден Золотой Звезды, который хранится в Администрации города Смоленска.

Эта реликвия – предмет гордости каждого жителя Смоленска. Особые чувства звание «город-герой» вызывает у ветеранов Великой Отечественной войны.

Виктор Якунин, ветеран Великой Отечественной войны:

Гордимся! Мы должны видеть свое прошлое, без чего мы хорошего не увидим потом. Это обязательно нужно. Сравнивать надо, учиться на этом надо.

Виктор Якунин – почетный гражданин Смоленской области. В 16 лет ушел на войну. Воевал на 2-м Белорусском фронте, был командиром орудия, участвовал в Вяземской операции, освобождал Польшу, Восточную Пруссию, награжден орденом Отечественной войны 2-й степени и медалью «За боевые заслуги», позже орденом Трудового Красного Знамени и отличника здравоохранения. Несмотря на возраст, до сих пор помнит в деталях, как встретил новость о Победе.