Работали на износ, но и не забывали о девичьем. Как женщины наравне с мужчинами сражались за освобождение Родины?

Великая Отечественная война обрушилась с первыми бомбами и поглотила все силы страны. Практически все мужчины ушли в ряды Красной армии, их место в тылу заняли женщины и дети. Но борьба была настолько жестокой, что на фронт шли и они. Почти миллион девушек Советского Союза воевали. После шестимесячных курсов их зачисляли медсестрами, снайперами, летчиками, саперами, танкистами, матросами.

Василий Шишов, ветеран Великой Отечественной войны:

Кто на зенитке, научили их стрелять, кого в связисты. У меня в роте было 180 человек, примерно половина девочек, половина ребят.

Валентина Баранова, ветеран Великой Отечественной войны:

Всю войну я работала начальником смены военной телеграфной станции. Когда было невмоготу, когда была бомбежка, невозможно было работать на аппарате, мы, как и все, с винтовками держали либо оборону, либо мы какое-то задание выполняли.

Нелегкие испытания, тяжелые физические нагрузки, армейская дисциплина. К тому, что столько женщин отправятся на фронт, явно было не готово швейное производство. Женская форма появилась в широком доступе только в 1943 году, потому девушкам зачастую выдавали мужской комплект одежды. Валентина Баранова:

Шли пешком, в своих кирзовых сапогах 39 размера. Шинели на нас, вещмешки, портсигары. Мы одеты были как мужчины.

Большие не по размеру вещи умудрялись ушивать и подгонять под фигуру. В основном были телогрейки, гимнастерки, затянутые военным ремнем, платок на голове или шапка-ушанка, грубые сапоги. Даже запоздалое введение женских комплектов не сильно облегчило ситуацию: в них входили юбки, под которые полагались хлопчатобумажные или шерстяные чулки, но они были неудобными. Девушки проявляли смекалку и надевали кальсоны. Это фронт, в юбке ползать по окопам было совершенно неудобно. Снайперши, связистки, медсестры предпочитали носить именно шаровары.

Военная амуниция к тому времени не предполагала наличия женского белья. Его чаще всего шили сами из подручных материалов. Использованные парашюты были идеальной тканью. Из прочного и нежного шелка можно было смастерить отличный комплект и одежду.

Екатерина Котловская, заведующий культурно-образовательным отделом музея истории Великой Отечественной войны:

Особое внимание привлекает медицинский халат. В чем его особенность? Он был сделан из парашютного шелка. Чтобы не выбрасывать поврежденный парашют, из него сшили спецодежду, в том числе и этот халат. На фронте были предпочтительны простые, но надежные прически – обычно тесно скрученные косы. Знаменитый женский 46-й авиационный полк первым получил приказ о всеобщей стрижке «под мальчика» и «волосы спереди до пол-уха».

Средний возраст легендарных летчиц составлял всего 22 года, но их вклад в борьбу с фашистами огромен – девичьи «тихоходы» сбросили на фрицев более 3 000 тонн бомб. На деревянном самолете с подвешенными снизу бомбами они подлетали к немецким укреплениям, военным базам, заглушали моторы и бесшумно планировали к цели. Противник слышал только легкий шорох, напоминавший звук метлы. Поэтому немцы и прозвали их «ночные ведьмы». Женские экипажи работали на износ, но в редкие минуты спокойствия не забывали и о своем, о девичьем. Свои воспоминания о сложных военных годах оставляли в дневниках. Записи летчиц 46-го полка хранят воспоминания юных героинь, связанные и с Беларусью.

Воспоминания из дневника летчицы Натальи Меклин:

В Белоруссии мы начали активно «болеть» вышивкой, и продолжалось это до конца войны. Началось с незабудок. Ах, какие красивые незабудки получались, если распустить голубые трикотажные кальсончики и вышить цветочки на летних тонких портянках. В 1944 году приняли проект о создании полноценной женской военной формы и начали ее выпускать. Шиковать и наряжаться не было ни времени, ни возможности, однако женщины все равно продолжали мечтать о красивом гражданском платье.

Екатерина Котловская:

Перед вами фронтовое платье. Это платье прекрасное принадлежало когда-то Ирине Федоровой Себровой, гвардии старшему лейтенанту, которая служила в 46-м Таманском авиационном полку. Она была летчицей. Платье, которое представлено в экспозиции, она когда-то надевала в самые торжественные моменты. В нем же она была на параде, который прошел в честь освобождения Беларуси прямо на аэродроме их полка.

Выполняя свой долг перед страной наравне с мужчинами, девушки всегда оставляли в душе место для настоящих человеческих чувств. Подтверждение тому – история Марии Октябрьской. Во время войны фашисты убили ее мужа, и женщина мстила немцам на танке с названием «Боевая подруга». Могила первой женщины-танкиста – как напоминание об истории подвига и любви – находится в сквере памяти героев в Смоленске.

Татьяна Семенова, жительница Смоленска:

Написала письмо Иосифу Виссарионовичу Сталину, где в своем письме она пишет: хочу встать на защиту своей Родины, отомстить за всех, за всех советских граждан, за всех советских солдат, которые положили свои головы на благо Отечества. Ее мольба о помощи была услышана, она собрала деньги, ей помог композитор Шостакович собрать определенную сумму. И она на эти деньги купила танк Т-34 и в дальнейшем стала командиром данного танка.