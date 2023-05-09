«Великое оружие, которое поражает цель без единого выстрела». Солисты арт-проекта о своём творчестве и военных песнях

В гостях программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Никита Исаев, Владимир Овчук и Сергей Цыкунов – участники арт-группы BRAND.BY. Александр Меженный, ведущий:

У вас обширный репертуар. Какое место в нем занимает военная песня?

Владимир Овчук, солист арт-проекта BRAND.BY:

Это песни, которые помогли нашим дедам и прадедам пройти эту нелегкую войну, выжить в ней. Не только выжить, но и победить. В каждом нашем сольном концерте мы обязательно делаем блок, посвященный исполнению именно этих песен. Конечно же, с удовольствием их поем. А зритель с таким же удовольствием поет вместе с нами и слушает. Александра Каштанова, ведущая:

Как часто приходится выступать на разного рода патриотических мероприятиях?

Никита Исаев, солист арт-проекта BRAND.BY:

Мы обычно откликаемся на все интересные проекты, будь это концерты или патриотическая акция. Главное, чтобы люди просто слушали хорошие песни о мире и добре. Александр Меженный:

А песня способна воспитывать? Она прививает любовь к Родине или это все-таки развлечение?

Сергей Цыкунов, солист арт-проекта BRAND.BY:

Песня – это великое оружие, которое поражает цель без единого выстрела. Ведь мы не понаслышке знаем, когда выступаем с концертами по всей Беларуси, и видим, как люди с трепетом и волнением относятся к песням, как они замирают, когда слышат песни «От героев былых времен», «Поклонимся великим тем годам» и многие другие. Вместе с нами поют «Майский вальс», «Смуглянку», «Пилоты». В них боль и героизм народа, прошедшего эти страшные испытания. Александр Меженный:

Давайте поговорим о личном. Есть истории в вашей семье, которые касаются этого великого праздника, Дня Победы?