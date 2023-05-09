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«Великое оружие, которое поражает цель без единого выстрела». Солисты арт-проекта о своём творчестве и военных песнях

09 мая 2023 12:36
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В гостях программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Никита Исаев, Владимир Овчук и Сергей Цыкунов – участники арт-группы BRAND.BY.

Александр Меженный, ведущий:
У вас обширный репертуар. Какое место в нем занимает военная песня?

«Великое оружие, которое поражает цель без единого выстрела». Солисты арт-проекта о своём творчестве и военных песнях-1

Владимир Овчук, солист арт-проекта BRAND.BY:
Это песни, которые помогли нашим дедам и прадедам пройти эту нелегкую войну, выжить в ней. Не только выжить, но и победить. В каждом нашем сольном концерте мы обязательно делаем блок, посвященный исполнению именно этих песен. Конечно же, с удовольствием их поем. А зритель с таким же удовольствием поет вместе с нами и слушает.

Александра Каштанова, ведущая:
Как часто приходится выступать на разного рода патриотических мероприятиях?

«Великое оружие, которое поражает цель без единого выстрела». Солисты арт-проекта о своём творчестве и военных песнях-4

Никита Исаев, солист арт-проекта BRAND.BY:
Мы обычно откликаемся на все интересные проекты, будь это концерты или патриотическая акция. Главное, чтобы люди просто слушали хорошие песни о мире и добре.

Александр Меженный:
А песня способна воспитывать? Она прививает любовь к Родине или это все-таки развлечение?

«Великое оружие, которое поражает цель без единого выстрела». Солисты арт-проекта о своём творчестве и военных песнях-7

Сергей Цыкунов, солист арт-проекта BRAND.BY:
Песня – это великое оружие, которое поражает цель без единого выстрела. Ведь мы не понаслышке знаем, когда выступаем с концертами по всей Беларуси, и видим, как люди с трепетом и волнением относятся к песням, как они замирают, когда слышат песни «От героев былых времен», «Поклонимся великим тем годам» и многие другие. Вместе с нами поют «Майский вальс», «Смуглянку», «Пилоты». В них боль и героизм народа, прошедшего эти страшные испытания.

Александр Меженный:
Давайте поговорим о личном. Есть истории в вашей семье, которые касаются этого великого праздника, Дня Победы?

«Великое оружие, которое поражает цель без единого выстрела». Солисты арт-проекта о своём творчестве и военных песнях-10

Сергей Цыкунов:
У меня был дедушка, который начал войну в партизанском движении. Во время освобождения Беларуси он вступил в ряды Красной армии, дошел до Берлина, а закончил войну в Чехословакии.

Владимир Овчук:
В нашей семье ситуация сложилась более печально. Практически все мужчины, которые ушли на фронт, с войны уже не вернулись. Ушли три прадеда, дедушка по папиной линии пропал без вести. В деревне есть монумент с выбитым его именем о том, что он не вернулся.

Никита Исаев:
У меня все достаточно просто. Дедушка воевал в России, на военно-морском флоте, а бабушка была тружеником тыла.

# Великая Отечественная война # общество # Александр Меженный # Александра Каштанова # Фотофакт

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