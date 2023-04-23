Какой на вкус солдатский хлеб и как его готовят? Фирменный рецепт прямо из полевой кухни

Новости Беларуси. Пока европейские фермеры бороздят политические почвы, в Беларуси вплотную занимаются будущим урожаем, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Высокая планка 2022 года – намолотили рекордные почти 11 миллионов тонн зерна – что называется, обязывает. Потому полевые работы по всей стране идут в темпе. Что может означать, что угроза мирового голода, которая на планетарных устах уже как год, явно обойдет нас стороной. Тем не менее думается, что к отечественным агросводкам мы теперь относимся несколько иначе.

Ольга Коршун, СТВ:

Так вот по данным Минсельхозпрода на утро 22 апреля посеяли уже более 70 % ранних яровых, это без учета кукурузы, гречихи и проса. Под сев почти на 90 % подготовлена почва. Планируется, что в этом году белорусским аграриям удастся собрать почти 9 миллионов тонн зерна. Ну что ж, пока до нового урожая есть время, но наши хлебозаводы готовятся.

А белорусский хлеб – это уже своеобразный бренд, который распробовали не только в Беларуси. Россия, Грузия, Армения, Израиль, Казахстан – это только часть стран, где едят наш продукт. Кстати, доставляют хлеб за границу в замороженном виде, хранится он без потери полезных свойств около полугода. И вот на неделе в линейке белорусских хлебобулочных изделий – пополнение. Про солдатскую кашу, пожалуй, знают все, а вот как пекут на полигонах армейский хлеб? В ходе комплексной проверки боеготовности Вооруженных Сил на одном из полигонов развернули подвижный механизированный хлебозавод. Раз пошел такой замес, то пекари в камуфляже – военнообязанные запаса. Все они или действующие кондитеры и повара, или в прошлом профессиональные пекари и технологи пищевой промышленности.

Ольга Коршун:

С нами на связь прямо с полигона выходит командир отделения хлебопечения Павел Юрченко. Как мы уже узнали, на гражданке он работает администратором торгового зала, за плечами колледж и специальность техник-механик пищевого оборудования. Ну а на сборах Павел обеспечивает свежим хлебом своих однополчан. Павел, сколько хлеба в день вы выпекаете?

Павел Юрченко, командир отделения хлебопечения:

Наш хлебозавод выпускает в сутки 6 тонн хлеба. Норма на одно отделение – 3 тонны за смену, она длится 12 часов. Ольга Коршун:

Как работает мобильная пекарня?

Павел Юрченко:

Данный хлебозавод полностью автономный, работает при помощи дизельных генераторов и дизельного топлива. Не требуется больше никаких дополнительных агрегатов для его работы. Также может работать в автономном режиме на древесном топливе в полевых условиях. Многие солдаты говорят, что наш хлеб намного вкуснее, чем хлеб, который привозится из магазина. Хлеб мы научились печь на данном полигоне. В течение трех дней мы разобрали рецептуры и приступили к его изготовлению. Ольга Коршун:

Раскроете рецепт фирменного хлеба? Какой он?