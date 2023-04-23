Какой на вкус солдатский хлеб и как его готовят? Фирменный рецепт прямо из полевой кухни
Новости Беларуси. Пока европейские фермеры бороздят политические почвы, в Беларуси вплотную занимаются будущим урожаем, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Высокая планка 2022 года – намолотили рекордные почти 11 миллионов тонн зерна – что называется, обязывает. Потому полевые работы по всей стране идут в темпе. Что может означать, что угроза мирового голода, которая на планетарных устах уже как год, явно обойдет нас стороной. Тем не менее думается, что к отечественным агросводкам мы теперь относимся несколько иначе.
Ольга Коршун, СТВ:
Так вот по данным Минсельхозпрода на утро 22 апреля посеяли уже более 70 % ранних яровых, это без учета кукурузы, гречихи и проса. Под сев почти на 90 % подготовлена почва. Планируется, что в этом году белорусским аграриям удастся собрать почти 9 миллионов тонн зерна. Ну что ж, пока до нового урожая есть время, но наши хлебозаводы готовятся.
А белорусский хлеб – это уже своеобразный бренд, который распробовали не только в Беларуси. Россия, Грузия, Армения, Израиль, Казахстан – это только часть стран, где едят наш продукт. Кстати, доставляют хлеб за границу в замороженном виде, хранится он без потери полезных свойств около полугода. И вот на неделе в линейке белорусских хлебобулочных изделий – пополнение. Про солдатскую кашу, пожалуй, знают все, а вот как пекут на полигонах армейский хлеб?
В ходе комплексной проверки боеготовности Вооруженных Сил на одном из полигонов развернули подвижный механизированный хлебозавод. Раз пошел такой замес, то пекари в камуфляже – военнообязанные запаса. Все они или действующие кондитеры и повара, или в прошлом профессиональные пекари и технологи пищевой промышленности.
Ольга Коршун:
С нами на связь прямо с полигона выходит командир отделения хлебопечения Павел Юрченко. Как мы уже узнали, на гражданке он работает администратором торгового зала, за плечами колледж и специальность техник-механик пищевого оборудования. Ну а на сборах Павел обеспечивает свежим хлебом своих однополчан. Павел, сколько хлеба в день вы выпекаете?
Павел Юрченко, командир отделения хлебопечения:
Наш хлебозавод выпускает в сутки 6 тонн хлеба. Норма на одно отделение – 3 тонны за смену, она длится 12 часов.
Ольга Коршун:
Как работает мобильная пекарня?
Павел Юрченко:
Данный хлебозавод полностью автономный, работает при помощи дизельных генераторов и дизельного топлива. Не требуется больше никаких дополнительных агрегатов для его работы. Также может работать в автономном режиме на древесном топливе в полевых условиях. Многие солдаты говорят, что наш хлеб намного вкуснее, чем хлеб, который привозится из магазина. Хлеб мы научились печь на данном полигоне. В течение трех дней мы разобрали рецептуры и приступили к его изготовлению.
Ольга Коршун:
Раскроете рецепт фирменного хлеба? Какой он?
Павел Юрченко:
Все довольно просто, рецептура простая. Это 80 килограмм муки, 48 литров воды, 1,2 килограмма дрожжей, килограмм сахара и 200 грамм лимонной кислоты. Секрет заключается в эмоциях, которые вносятся при его производстве, изготовлении в печи. То есть все люди, которые работают на хлебозаводе, – это призывники запаса, которые с хорошим, позитивным настроением подошли к этому вопросу.