Пора прекратить огонь! Вот как депутаты Европарламента относятся к украинскому конфликту

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О том, как Беларусь готовится к тому, что противник может прийти, и какую роль в предотвращении нападения будет играть тактическое ядерное оружие, пойдет речь в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Начинаем нашу программу с традиционного блиц-опроса, ответ на который мы получили из уст депутатов Европарламента. Не пора ли Европе сменить стратегию на украинском направлении и добиваться скорейшего заключения мира?

Максимилиан Крах, депутат Европарламента от Германии:

Еще до войны я говорил, и это уже тогда было очевидно, что если тянуть Украину в НАТО, то мы получим конфликт. Украина должны быть нейтральной, быть мостом, а не поводом для конфронтации. Есть много путей к миру, но до сих пор те, кто хотят продолжения войны, в большинство здесь. Мы ежедневно подталкиваем это большинство к переоценке своих подходов, чтобы они приняли, что только мир откроет путь к взаимопониманию, экономическому процветанию и главное – прекращению гибели людей.

Мирослав Радачовский, депутат Европарламента от Словакии:

Всегда есть возможность договориться о мире. Всегда есть вариант, чтобы люди не убивали друг друга. Перед спецоперацией я сказал: проблема России и Украины требует решения. Что касается Крыма, здесь надо уважать право на самоопределение, уважать результаты референдума и саму историю Крыма. Я убежден, что так закончится война. Это мое мнение. Оно начинает постепенно преобладать в Европе.

Максимилиан Крах:

Что касается китайского мирного плана, я считаю его наиболее реалистичным хотя бы потому, что целый ряд стран его поддержал. В первую очередь Беларусь, еще, например, руководство Бразилии сказало, что считает этот план путем к миру. При этом не стоит забывать, что Китай – это конкурент Запада. И многие западные политики противятся китайской инициативе не потому, что они против мирного урегулирования, но лишь потому, что не желают позволить Пекину одержать крупную дипломатическую победу. Это неверный подход. Нам нужен мир. Неважно, кто сможет его обеспечить. Поэтому я надеюсь, что китайский мирный план как раз и станет основой мирного урегулирования конфликта в Украине.