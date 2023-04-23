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В Заславле ЖКХ разобралось с крысами – теперь весь подъезд усыпан ядом и трупами грызунов

23 апреля 2023 17:51
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Президент подписал Указ, который корректирует работу жилищно-коммунального хозяйства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Документ вносит определенные изменения в работу отрасли, в том числе усиливает требования по освещению в СМИ вопросов в сфере ЖКХ. Екатерина Капылович пообщалась с потребителями тех самых услуг ЖКХ. Они часто обращаются на горячую линию телеканала СТВ.  

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Спокойная жизнь Людмилы Баталевич из Заславля разделилась на до и после. Неделю назад прямо в подъезде ее дома состоялась шокирующая встреча.  

В Заславле ЖКХ разобралось с крысами – теперь весь подъезд усыпан ядом и трупами грызунов-1

Людмила Баталевич, жительница Заславля:  
Я захожу, и она с первого спускается, одна, вторая за ней. Красивые, ой красивые, красивые крысы, обалдеть! Половина моего Купера. Мой Купер 2,5 килограмма. Там 1,1 кило, может быть. Я орала так! Я прыгала и думала, они прыгают за мной!  

В Заславле ЖКХ разобралось с крысами – теперь весь подъезд усыпан ядом и трупами грызунов-4

Крысы в тот же день напугали в подъезде детей. Такие домашние питомцы вызвали у них настоящую фобию. Неприятное соседство стало поводом для травли – несколько жильцов оставили заявку в службе 115.  

В Заславле ЖКХ разобралось с крысами – теперь весь подъезд усыпан ядом и трупами грызунов-7

И результат действительно был. Но с неожиданным побочным эффектом. Теперь пол во всем подъезде буквально усыпан гранулами крысиного яда.  

В Заславле ЖКХ разобралось с крысами – теперь весь подъезд усыпан ядом и трупами грызунов-10

Виктория, жительница Заславля:  
Кто-то рассыпал отраву по всему первому этажу, видите. Дети ходят, дети маленькие. И собаки ходят. Это все носится на обуви в дом как бы.  

В Заславле ЖКХ разобралось с крысами – теперь весь подъезд усыпан ядом и трупами грызунов-13

Находкой, пострашнее разбросанных зооцидов, оказались отравленные крысы. Их трупы так и лежат в подвале дома.  

В Заславле ЖКХ разобралось с крысами – теперь весь подъезд усыпан ядом и трупами грызунов-16

– Вон она, одна…  
– Живая? Мертвая, надеюсь?  
– Мертвая!  

А ведь крысы – не единственный страх жильцов этого дома. Они ежедневно в буквальном смысле рискуют собственной жизнью, просто выходя из подъезда. Это превращается в настоящий квест: с потолка норовит упасть рассыпающийся кирпич, а крыльцо просто уходит из-под ног.  

В Заславле ЖКХ разобралось с крысами – теперь весь подъезд усыпан ядом и трупами грызунов-19

– Вот, он тут должен был стоять.  
– И он отвалился просто?  
– Ну да, вот так вот.  
– Не ломай!  
– А что ты здесь будешь ломать?  

В Заславле ЖКХ разобралось с крысами – теперь весь подъезд усыпан ядом и трупами грызунов-22

Разузнать, кто именно отвечает за обслуживание этого дома, здесь тоже не вышло. В ЖЭСе ответили, что «главная начальница» на выезде и даже поделились ее номером телефона. Однако дозвониться нам так и не удалось. Надеемся, потому что там, на выезде, много работы и просто нет времени ответить на звонок.  

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# Проблемы ЖКХ # общество # Екатерина Капылович # Фотофакт

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