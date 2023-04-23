В Заславле ЖКХ разобралось с крысами – теперь весь подъезд усыпан ядом и трупами грызунов

Президент подписал Указ, который корректирует работу жилищно-коммунального хозяйства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Документ вносит определенные изменения в работу отрасли, в том числе усиливает требования по освещению в СМИ вопросов в сфере ЖКХ. Екатерина Капылович пообщалась с потребителями тех самых услуг ЖКХ. Они часто обращаются на горячую линию телеканала СТВ. «Если бы это увидело правительство!» Как живет минский двор, по которому ни пройти ни проехать? Спокойная жизнь Людмилы Баталевич из Заславля разделилась на до и после. Неделю назад прямо в подъезде ее дома состоялась шокирующая встреча.

Людмила Баталевич, жительница Заславля:

Я захожу, и она с первого спускается, одна, вторая за ней. Красивые, ой красивые, красивые крысы, обалдеть! Половина моего Купера. Мой Купер 2,5 килограмма. Там 1,1 кило, может быть. Я орала так! Я прыгала и думала, они прыгают за мной!

Крысы в тот же день напугали в подъезде детей. Такие домашние питомцы вызвали у них настоящую фобию. Неприятное соседство стало поводом для травли – несколько жильцов оставили заявку в службе 115.

И результат действительно был. Но с неожиданным побочным эффектом. Теперь пол во всем подъезде буквально усыпан гранулами крысиного яда.

Виктория, жительница Заславля:

Кто-то рассыпал отраву по всему первому этажу, видите. Дети ходят, дети маленькие. И собаки ходят. Это все носится на обуви в дом как бы.

Находкой, пострашнее разбросанных зооцидов, оказались отравленные крысы. Их трупы так и лежат в подвале дома.

– Вон она, одна…

– Живая? Мертвая, надеюсь?

– Мертвая! А ведь крысы – не единственный страх жильцов этого дома. Они ежедневно в буквальном смысле рискуют собственной жизнью, просто выходя из подъезда. Это превращается в настоящий квест: с потолка норовит упасть рассыпающийся кирпич, а крыльцо просто уходит из-под ног.

– Вот, он тут должен был стоять.

– И он отвалился просто?

– Ну да, вот так вот.

– Не ломай!

– А что ты здесь будешь ломать?