Листву не убирали с осени! Съёмочная группа СТВ смогла примирить ЖКХ с жильцами

Президент подписал Указ, который корректирует работу жилищно-коммунального хозяйства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Документ вносит определенные изменения в работу отрасли, в том числе усиливает требования по освещению в СМИ вопросов в сфере ЖКХ. Екатерина Капылович пообщалась с потребителями тех самых услуг ЖКХ. Они часто обращаются на горячую линию телеканала СТВ. В Заславле ЖКХ разобралось с крысами – теперь весь подъезд усыпан ядом и трупами грызунов.

Екатерина Капылович, корреспондент:

Двор минской пятиэтажки по улице Жудро. Здесь с первыми лучами весеннего солнца из-под снега выглянула не только прошлогодняя трава, но и подснежники.

Таким ярким ковром буквально устлан весь газон. И если мусор и окурки – вина самих жильцов, здесь пенять можно только на собственную совесть – то вот спустить с рук коммунальщиков такую ностальгию по осени получается с натяжкой. Опавшую листву почти полгода никто не убирал.

Их приходит восемь человек, вот зимой было. То есть их приводят сюда. Два-три человека работают, остальные просто стоят. Вот они кусочек работы сделали, и все, они куда-то исчезли. То есть мы видим их только так – они где-то прибежали и убежали. Наша съемочная группа побывала в десятке дворов. Справедливости ради отметим – это единственный двор, у которого нашелся добросовестный «хозяин».

Екатерина Капылович:

К нам на горячую линию обратились жители домов по улице Жудро, 5 и 7. Вот, приехали, смотрим, что действительно во дворе не убрано: листва 100 % эта с осени еще осталась. Может, отправите нам бригаду какую-нибудь суперклассных специалистов?

– Если бы вы приехали чуть пораньше, у меня уже у суперклассных специалистов день закончился. У нас там на этих домах будет в эту субботу субботник.

– Подождите, так зима закончилась, снег сошел два месяца назад.

– Я понимаю. Хорошо, сейчас что-нибудь придумаем.

И ведь действительно придумали! Буквально через полчаса во дворе появилась троица с граблями и метлами. Пришла во двор и мастер Татьяна. Именно она курирует работу специалистов по уборке. В споре «кто кому должен» родилась простая истина: чистота во дворах – ответственность обеих сторон.

– В субботу мы будем здесь убирать, я же говорю. И на этот двор поставим несколько человек: и там, и сзади, и спереди.

– Мне этот разговор нравится: сначала вы говорили, что сюда не дойдете в субботу, теперь уже обещаете, что кого-то отправите.

– Отправим. Я вижу напор, желание людей помогать нам. Так что сделаем!