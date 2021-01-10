«Даже трамвай, троллейбус». Сколько лет Александр Лукашенко за рулём?

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью журналистке телеканала «Россия 1» Наиле Аскер-заде в авторской программе «Действующие лица». Александр Лукашенко:

Поехали? Наиля Аскер-заде:

Да. Александр Лукашенко:

Ты не боишься? Наиля Аскер-заде:

Я? Ну, конечно, президент меня никогда не возил. Александр Лукашенко:

Ну… Наиля Аскер-заде:

Вот такой, как вы, со стажем. Александр Лукашенко:

Понятно, я у тебя первый. Все, едем.

Наиля Аскер-заде:

Часто удается за руль садиться? Александр Лукашенко:

Я постоянно. Вот три дня я езжу на тренировки – и вот на этом автомобиле. Я сам вожу. Ну я же, в шутку говорю, родился в автомобиле. Первый мой опыт был – это трактор, МТЗ 50-й. Наиля Аскер-заде:

А у вас есть права на вождение в каких категориях? Александр Лукашенко:

Все. Даже трамвай, троллейбус. Наиля Аскер-заде:

А какой у вас стаж? Александр Лукашенко:

Ну, в принципе, за рулем я с 8-го класса. Наиля Аскер-заде:

Но без прав еще.