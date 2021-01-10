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«Даже трамвай, троллейбус». Сколько лет Александр Лукашенко за рулём?

10 января 2021 22:50
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Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью журналистке телеканала «Россия 1» Наиле Аскер-заде в авторской программе «Действующие лица».

Александр Лукашенко:
Поехали?

Наиля Аскер-заде:
Да.

Александр Лукашенко:
Ты не боишься?

Наиля Аскер-заде:
Я? Ну, конечно, президент меня никогда не возил.

Александр Лукашенко:
Ну…

Наиля Аскер-заде:
Вот такой, как вы, со стажем.

Александр Лукашенко:
Понятно, я у тебя первый. Все, едем.

«Даже трамвай, троллейбус». Сколько лет Александр Лукашенко за рулём?-1

Наиля Аскер-заде:
Часто удается за руль садиться?

Александр Лукашенко:
Я постоянно. Вот три дня я езжу на тренировки – и вот на этом автомобиле. Я сам вожу. Ну я же, в шутку говорю, родился в автомобиле. Первый мой опыт был – это трактор, МТЗ 50-й.

Наиля Аскер-заде:
А у вас есть права на вождение в каких категориях?

Александр Лукашенко:
Все. Даже трамвай, троллейбус.

Наиля Аскер-заде:
А какой у вас стаж?

Александр Лукашенко:
Ну, в принципе, за рулем я с 8-го класса.

Наиля Аскер-заде:
Но без прав еще.

«Даже трамвай, троллейбус». Сколько лет Александр Лукашенко за рулём?-4

Александр Лукашенко:
Автомобиль мой – ГАЗ-51 – первый.

Наиля Аскер-заде:
То есть водительский стаж у вас больше, чем президентский?

Александр Лукашенко:
Намного, почти в два раза.

Наиля Аскер-заде:
Но президентский тоже немаленький, 26 лет.

Александр Лукашенко:
Четверть века, считай.

Наиля Аскер-заде:
Не устали?

Александр Лукашенко:
Ты знаешь, человек привыкает ко всему. Президент – это белка в колесе, остановиться невозможно. Вот колесо вертится – ты бежишь, бежишь, бежишь, наверное, пока, как в народе говорят, не скопытишься, не упадешь. Поэтому привыкаешь и такого ощущения, что вот «ах, устал, все, не хочу, ухожу» и так далее... может, это и так, если бы ты думал об этом. Но об этом не думаешь.

Я очень не люблю командировки.

«Даже трамвай, троллейбус». Сколько лет Александр Лукашенко за рулём?-7

Наиля Аскер-заде:
Не любите?

Александр Лукашенко:
Допустим, если в Китай лететь – далеко – тяжело переношу.

Наиля Аскер-заде:
Зато для Николая это интересный опыт.

Александр Лукашенко:
Ну он уже… Опыт у него колоссальный. Он увидел во всех проявлениях эту работу.

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