Даже связались с космической станцией. Как в Бресте проходит День ГАИ?

Новости Беларуси. Вся страна объединилась в акции «День открытых дорог», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проходит прямая трансляция праздника из областных центров и на большом экране в Минске. Задействована в том числе передвижная телевизионная станция СТВ. Развлекательные зоны развернули работу в семи населенных пунктах. Демонстрация служебных мотоциклов и машин, фотозоны и конкурсы. Одна из самых ярких локаций организована в Бресте. Все детали расскажет Галина Буро.

Галина Буро, корреспондент:

Потрясающая атмосфера праздника царит в Бресте. Только что играл оркестр, много людей пришло на этот праздник, много семей с детьми, но, конечно, в центре внимания сегодня хранители дорожной безопасности – сотрудники Госавтоинспекции.

Галина Буро:

Сейчас начинается награждение лучших сотрудников. В числе наград, помимо грамот и благодарностей, нагрудные знаки «Отличник ГАИ» МВД Беларуси. Предварительно нам удалось пообщаться с начальником Госавтоинспекции Брестской области. Надеюсь, маленькие граждане с удовольствием придут и поучаствуют в конкурсах. Что ждёт жителей Бреста в День ГАИ?

Галина Буро:

Прошел парад автомобилей ГАИ. Спецтехника осталась стоять здесь же, чтобы желающие смогли с ней сфотографироваться. С экрана на сцене была организована связь с международной космической станцией, с командиром экипажа, уроженцем Беларуси, космонавтом Олегом Новицким.

Галина Буро:

И все это в рамках телемоста. Он впервые в прямом эфире объединяет семь населенных пунктов страны, в которых сейчас одновременно проходит праздник в честь 85-летия со дня образования Госавтоинспекции Беларуси. В Бресте трансляцию обеспечивает телеканал СТВ. Кирилл Казаков в День ГАИ в Бресте: поддержать людей в погонах таким образом – самое малое, что мы можем сделать

Галина Буро:

Рядом со сценой уже готовятся к работе тематические площадки. Заглянем на одну из них. Какую службу вы представляете и что у вас здесь?

Наша саперно-пиротехническая служба внутренних войск Министерства внутренних дел Республики Беларусь. Тут представлена тематическая выставка инженерно-технического оборудования и средств бронезащиты, которые мы используем для сохранности нашей жизни и здоровья.

– У вас что-то можно примерить даже?

– Конечно.

– Можно и мне?

– Да.

– Что мы примеряем?

– Бронежилет.

– Сколько он весит?

– 16 килограмм.

– Ого. Очень тяжелый. Не знаю, как в нем ходить и работать. Еще к этому жилету идет…

– Есть защитный шлем.

– А он сколько весит?