Надеюсь, маленькие граждане с удовольствием поучаствуют в конкурсах. Что ждёт жителей Бреста на празднике в честь 85-летия ГАИ?

Калейдоскоп развлекательных зон для всей семьи ждет каждый регион, кроме того, на празднике пройдет демонстрация служебных мотоциклов и машин, организованы фотозоны и конкурсы.

Галина Буро, корреспондент: Несмотря на все прогнозы, в Бресте солнце и ясное небо. Надеемся, что так будет до самого вечера. Я напоминаю, что старт праздника по всей стране будет дан в 16:00. А пока идут последние приготовления. В Бресте эпицентром праздничных мероприятий станет площадь Ленина. Здесь мы увидим и автомобильный парад, и показательные выступления, организуют даже дегустацию для всех жителей и гостей города Бреста.

Валерий Олещеня, начальник УГАИ УВД Брестского облисполкома:

Праздник называется «День открытых дорог». Приурочен он ко дню образования службы, посвящается действующим сотрудникам, ветеранам, сотрудникам, которые не вернулись со службы, о которых мы помним, и всегда готовы прийти на помощь как ветеранам, так и нашим сотрудникам, нашим гражданам, людям, которые приезжают к нам в республику.

Программа предусматривает торжественное поздравление руководством республики, руководством МВД, руководством главного управления ГАИ как людей, так и личного состава. Будут проходить конкурсы обязательно, которые охватят маленьких граждан. Я надеюсь, они с удовольствием придут и примут участие в этих конкурсах. Также будет проходить праздничная концертная программа. Поэтому приглашаем всех прийти и поучаствовать в этой программе.

Кирилл Казаков в День ГАИ в Бресте: поддержать людей в погонах таким образом – самое малое, что мы можем сделать