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Александр Лукашенко – сотрудникам ГАИ: «Если у вас будет хорошее настроение, то и на наших улицах будет порядок»

10 июля 2021 14:10
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Новости Беларуси. В любое время суток безопасные дороги. Службе ГАИ МВД Беларуси – 85 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко – сотрудникам ГАИ: «Если у вас будет хорошее настроение, то и на наших улицах будет порядок»-1

Масштабные мероприятия в честь юбилейной даты проходят 10 июля в каждом регионе. Гостей ждет парад ретро- и современных автомобилей, дорожное шоу, концерты, интерактивные площадки и много других развлечений.

Необычное поздравление сотрудникам ГАИ адресовал Президент. Видеообращение главы государства было показано в центре Минска на большом экране.

Александр Лукашенко – сотрудникам ГАИ: «Если у вас будет хорошее настроение, то и на наших улицах будет порядок»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Уважаемые друзья, вам сегодня 85. Много или мало – сказать трудно, учитывая то, что вы – целая вечность. ГАИ, я надеюсь, в любом виде, в любой форме будет с нами вечно. Потому что там служат люди, которые готовы прийти в любое время нам на помощь.

В этот праздничный день хочу, во-первых, вас поблагодарить за вашу активную жизненную позицию, за вашу работу. Во-вторых, хочу пожелать вам хорошего настроения. Если у вас будет хорошее настроение, то и на наших улицах будет порядок. От имени белорусского народа – с праздником вас!

Александр Лукашенко – сотрудникам ГАИ: «Если у вас будет хорошее настроение, то и на наших улицах будет порядок»-7

Юлия Алексеюк, СТВ:
Случаен ли выбор именно этой техники или нет, мы точно не знаем, но в нем есть определенный символизм и нотки ностальгии. Мотоциклы «Урал» на службе ГАИ появились в 1960-е. Именно на такой технике инспектор преследовал Юрия Деточкина в культовом советском фильме «Берегись автомобиля».

# ГАИ # общество # Александр Лукашенко # Юрий Деточкин # Юлия Алексеюк # Фотофакт

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