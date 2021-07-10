«Вещи не могут помочь вам измениться». Персональный стилист предположила, что будет модно через 15 лет

Влада Родовская:

Меня зовут Влада Родовская, и сегодня с утра пораньше я решила заглянуть на короткий разговор к персональному стилисту Головенчик Татьяне.

Татьяна Головенчик – персональный стилист, профессиональный шопер. Рассказывает про стиль и моду в реальной жизни, создает образы и разбирает гардероб. Влада Родовская:

Как началась ваша карьера в качестве стилиста?

Татьяна Головенчик, персональный стилист:

Много лет я была совладелицей семейного бизнеса и по роду деятельности все свое время проводила в торговых центрах. У меня было много подруг, которые работали в бутиках, ко мне приходили родственники, просили, чтобы я помогла им подобрать одежду, посоветовала, что с чем комплектовать и так далее. Потом это хобби переросло в профессию. Влада Родовская:

Что сейчас можно назвать стильным образом? Татьяна Головенчик:

Многосоставный образ будет всегда смотреться стильней, чем просто плечевое или поясное изделие. Как минимум пять наименований вещей в комплекте: низ, верх, второй слой, аксессуары, сумка, обувь, прическа, макияж, улыбка, блеск в глазах – и все вместе будет стильно.

Влада Родовская:

С чего начинается индивидуальная работа стилиста с клиентом, какие этапы она содержит? Татьяна Головенчик:

Все начинается с беседы с клиентом, выясняется запрос клиента – почему он хочет обратиться к стилисту? Где у него не получается? Что он хочет получить в итоге? Какие образы ему нравятся? Куда он будет одеваться, для каких целей ему нужна одежда, какое впечатление он хочет производить? А дальше поэтапно выясняется список покупок, бюджет клиента. И начинается работа по подбору образов.

Влада Родовская:

Важно ли в наше время наличие громкого имени на бирке? Татьяна Головенчик:

Совсем нет, потому что сейчас весь масс-маркет вдохновляется именно громкими именами, марками, брендами, которые имеют вес в мире моды. Много дизайнеров белорусских, российских идут по тому же пути – где-то копируют, где-то добавляют свое, но, в общем, вдохновляются все именитыми брендами. Поэтому можно точно так же купить хорошие вещи и в масс-маркете, и у дизайнеров. Влада Родовская:

Легко ли вам установить контакт с клиентом? Татьяна Головенчик:

Да, мне легко, потому что я в принципе люблю людей, мне легко с людьми. Это самое главное в работе стилиста – любить людей и хотеть им помочь.

Влада Родовская:

И все же, работа стилистом – это ремесло или свободное творчество, для которого нужно вдохновение? Татьяна Головенчик:

Персональный стилист – больше ремесло, а фэшн-стилист, который стилизует съемки, – это вдохновение и творчество. У стилиста, который ведет свой блог или в Instagram страничку, – это тоже без вдохновения никак не обойтись. Влада Родовская:

Как, на ваш взгляд, будет выглядеть стильная девушка через 10-15 лет? Татьяна Головенчик:

Глобальный тренд на натуральность, экологичность, осознанность будет преобладать. И от этого будем отталкиваться.

Влада Родовская:

Базовый гардероб – это что? И какие элементы должны в него входить? Татьяна Головенчик:

Базовый гардероб у каждого человека будет свой. Если это девушка, которая работает в какой-то организации или преподавателем на кафедре, у нее будет свой базовый гардероб. Там будут вещи классического стиля, вещи из мужского гардероба – рубашки, брюки, лоферы, пиджаки. У фитнес-тренера, которая живет в жаркой стране, базовый гардероб будет абсолютно другой. У каждого человека базовый гардероб – это то, те вещи, которые они носят чаще всего и которые любят.