«Вещи не могут помочь вам измениться». Персональный стилист предположила, что будет модно через 15 лет

Влада Родовская:
Меня зовут Влада Родовская, и сегодня с утра пораньше я решила заглянуть на короткий разговор к персональному стилисту Головенчик Татьяне.
Влада Родовская:
Меня зовут Влада Родовская, и сегодня с утра пораньше я решила заглянуть на короткий разговор к персональному стилисту Головенчик Татьяне.
Татьяна Головенчик – персональный стилист, профессиональный шопер. Рассказывает про стиль и моду в реальной жизни, создает образы и разбирает гардероб.
Влада Родовская:
Как началась ваша карьера в качестве стилиста?
Татьяна Головенчик, персональный стилист:
Много лет я была совладелицей семейного бизнеса и по роду деятельности все свое время проводила в торговых центрах. У меня было много подруг, которые работали в бутиках, ко мне приходили родственники, просили, чтобы я помогла им подобрать одежду, посоветовала, что с чем комплектовать и так далее. Потом это хобби переросло в профессию.
Влада Родовская:
Что сейчас можно назвать стильным образом?
Татьяна Головенчик:
Многосоставный образ будет всегда смотреться стильней, чем просто плечевое или поясное изделие. Как минимум пять наименований вещей в комплекте: низ, верх, второй слой, аксессуары, сумка, обувь, прическа, макияж, улыбка, блеск в глазах – и все вместе будет стильно.
Влада Родовская:
С чего начинается индивидуальная работа стилиста с клиентом, какие этапы она содержит?
Татьяна Головенчик:
Все начинается с беседы с клиентом, выясняется запрос клиента – почему он хочет обратиться к стилисту? Где у него не получается? Что он хочет получить в итоге? Какие образы ему нравятся? Куда он будет одеваться, для каких целей ему нужна одежда, какое впечатление он хочет производить? А дальше поэтапно выясняется список покупок, бюджет клиента. И начинается работа по подбору образов.
Влада Родовская:
Важно ли в наше время наличие громкого имени на бирке?
Татьяна Головенчик:
Совсем нет, потому что сейчас весь масс-маркет вдохновляется именно громкими именами, марками, брендами, которые имеют вес в мире моды. Много дизайнеров белорусских, российских идут по тому же пути – где-то копируют, где-то добавляют свое, но, в общем, вдохновляются все именитыми брендами. Поэтому можно точно так же купить хорошие вещи и в масс-маркете, и у дизайнеров.
Влада Родовская:
Легко ли вам установить контакт с клиентом?
Татьяна Головенчик:
Да, мне легко, потому что я в принципе люблю людей, мне легко с людьми. Это самое главное в работе стилиста – любить людей и хотеть им помочь.
Влада Родовская:
И все же, работа стилистом – это ремесло или свободное творчество, для которого нужно вдохновение?
Татьяна Головенчик:
Персональный стилист – больше ремесло, а фэшн-стилист, который стилизует съемки, – это вдохновение и творчество. У стилиста, который ведет свой блог или в Instagram страничку, – это тоже без вдохновения никак не обойтись.
Влада Родовская:
Как, на ваш взгляд, будет выглядеть стильная девушка через 10-15 лет?
Татьяна Головенчик:
Глобальный тренд на натуральность, экологичность, осознанность будет преобладать. И от этого будем отталкиваться.
Влада Родовская:
Базовый гардероб – это что? И какие элементы должны в него входить?
Татьяна Головенчик:
Базовый гардероб у каждого человека будет свой. Если это девушка, которая работает в какой-то организации или преподавателем на кафедре, у нее будет свой базовый гардероб. Там будут вещи классического стиля, вещи из мужского гардероба – рубашки, брюки, лоферы, пиджаки. У фитнес-тренера, которая живет в жаркой стране, базовый гардероб будет абсолютно другой. У каждого человека базовый гардероб – это то, те вещи, которые они носят чаще всего и которые любят.
Влада Родовская:
Новый гардероб сильно меняет жизнь?
Татьяна Головенчик:
Гардероб не может поменять жизнь. Если у вас изменится жизнь, вы сами придете к тому, что вам нужно изменить гардероб, это будут необходимые условия. Вас повысят на работе – вам нужно выглядеть по-другому. Вы уедете в другую страну – вам надо выглядеть по-другому. Вы выйдете замуж – вы уже должны выглядеть по-другому. Вы стали мамой, значит, те вещи, которые вы носили в офис, вам уже не нужны, и вы будете вынуждены поменять гардероб. В общем, вот так это работает. Меняете жизнь – меняется гардероб. Вещи не могут помочь вам измениться.