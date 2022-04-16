«Даже родители не принимали назад». За что монгольские кочевники могли выгнать женщину из дома?

Наступила весна. А это значит, что впереди ждет новый сезон приключений. Приглашаем вас в путешествие по Минской области. И сегодня мы посетим Борисов, рассказали в тревел-шоу «Медовый месяц». – Диана нашла в Борисове место, которое никак не связано с футболом, но обещает быть интересным.

– Надеюсь, ты не боишься собак.

Лелекай:

Здравствуйте, дорогие гости. Я рад вас видеть у нас в гостях. Меня зовут Лелекай. Вас сегодня ждет необычное путешествие: вы познакомитесь с миром кочевников, с их традициями, с их обычаями, жилищами. Ну и, пожалуй, самое приятное знакомство для вас – собачки породы хаски.

– Класс!

Лелекай:

Данная юрта – монгольская. И есть правило, как в нее заходить. Самое главное – это переступать порог. Аккуратненько заходим и голову бережем.

Лелекай:

Одна из особенностей этого жилища – здесь есть четкое разделение на мужскую и женскую половину. Поскольку вы у нас молодая семья, сейчас расскажу. Есть восточная сторона, где живет мама и дети: и мальчики, и девочки. И есть западная, где живет только папа. И самое главное правило – женщине приходить на мужскую половину запрещено.

– А и как-то наказывали, если вдруг?

– Наказывали.

– А половина отделяется как-то?

– Нет, чисто визуально. Если женщина переходила на мужскую половину, ее могли выгнать в степь, и больше в жилище он ее не впускал.

– Даже если это жена?

– Были случаи, что даже родители не принимали назад, потому что они воспитывали ее как верную жену, которая будет уважать своего мужа. Сам мужчина ходит, где хочет – он здесь главный. У них такой романтический момент есть. У них в быту используются палки длинные, называются урга, которое стадо со степи гонит, длинный-длинный шест. И если мужчине захотелось поговорить со своей женой, они идут далеко в степь с этой палочкой, вставляют ее в землю, и все издалека видно. Там урга – территория любви.