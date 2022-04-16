«Даже родители не принимали назад». За что монгольские кочевники могли выгнать женщину из дома?
Наступила весна. А это значит, что впереди ждет новый сезон приключений. Приглашаем вас в путешествие по Минской области. И сегодня мы посетим Борисов, рассказали в тревел-шоу «Медовый месяц».
– Диана нашла в Борисове место, которое никак не связано с футболом, но обещает быть интересным.
– Надеюсь, ты не боишься собак.
Лелекай:
Здравствуйте, дорогие гости. Я рад вас видеть у нас в гостях. Меня зовут Лелекай. Вас сегодня ждет необычное путешествие: вы познакомитесь с миром кочевников, с их традициями, с их обычаями, жилищами. Ну и, пожалуй, самое приятное знакомство для вас – собачки породы хаски.
– Класс!
Лелекай:
Данная юрта – монгольская. И есть правило, как в нее заходить. Самое главное – это переступать порог. Аккуратненько заходим и голову бережем.
Лелекай:
Одна из особенностей этого жилища – здесь есть четкое разделение на мужскую и женскую половину. Поскольку вы у нас молодая семья, сейчас расскажу. Есть восточная сторона, где живет мама и дети: и мальчики, и девочки. И есть западная, где живет только папа. И самое главное правило – женщине приходить на мужскую половину запрещено.
– А и как-то наказывали, если вдруг?
– Наказывали.
– А половина отделяется как-то?
– Нет, чисто визуально. Если женщина переходила на мужскую половину, ее могли выгнать в степь, и больше в жилище он ее не впускал.
– Даже если это жена?
– Были случаи, что даже родители не принимали назад, потому что они воспитывали ее как верную жену, которая будет уважать своего мужа. Сам мужчина ходит, где хочет – он здесь главный. У них такой романтический момент есть. У них в быту используются палки длинные, называются урга, которое стадо со степи гонит, длинный-длинный шест. И если мужчине захотелось поговорить со своей женой, они идут далеко в степь с этой палочкой, вставляют ее в землю, и все издалека видно. Там урга – территория любви.
Кими:
Здравствуйте. Меня зовут Кими, это означает тайна. Перед вами Аллея духов. Если у вас какое-то горе на душе, тайна, и мы не можете никому рассказать, то вы можете поделиться с духами, они заберут ваши горе, послушают тайны.
Апони:
Сейчас мы с вами находимся возле Обо – это старое дерево, обтянутое синей тканью. Считалось, что если нашептать духовное желание и завязать один узелок, то оно исполнится. Сейчас я вам это и предлагаю.
– Мы загадали.
– Я очень рада, надеюсь, ваше желание исполнится.
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