«Телячьи нежности, любят полизаться, пообщаться». Показываем место в Борисове, где можно погладить хаски

Наступила весна. А это значит, что впереди ждет новый сезон приключений. Приглашаем вас в путешествие по Минской области. И сегодня мы посетим Борисов, рассказали в тревел-шоу «Медовый месяц». – Диана нашла в Борисове место, которое никак не связано с футболом, но обещает быть интересным.

– Надеюсь, ты не боишься собак. Лелекай:

Предлагаю познакомиться с нашими четвероногими друзьями.

Виктор Ларин, владелец агроусадьбы:

Я вам расскажу про наших собак, питомцев. Перед вами порода, которая называется сибирские хаски. У нас их очень много. Мы с ними сейчас и познакомимся, так как они очень ласковые, и любят общение и новых людей, чтобы их погладили и пообщались. Пойдемте за мной.

Виктор Ларин:

Как же знакомиться? Надо дать свои ручки понюхать обязательно, чтобы собаки понимали, есть у вас чего вкусного или нет. После чего можно начинать гладить. Это Лекса, Шелби – мать вот этих щенков. Один где-то спрятался. Первая девочка, вот эта пушистая, маленькая – это Скай, а черный разноглазый – мистер Бен. Не выйдет наш Вилли. Вот да, эти телячьи нежности, любят полизаться, пообщаться. Это хаски. В отличие от других собак, любая другая уже могла бы укусить, грызануть вас, а эти очень дружелюбные. – Как вы решили завести такое количество собак?

Виктор Ларин:

Началось все с первой собаки – девочки Гифт. Как и все люди, которые хотят завести собачку для того, чтобы пообщаться, член семьи, это важно. Но иногда переломный момент наступает. У нас переломный момент наступил, когда собака уничтожила целую коллекцию фиалок – 350 сортов. Она просто в клочья разнесла, и мы были на грани того, чтобы отказаться, но не смогли. Как я уже говорил, это член семьи, а от детей и собак не отказываются, и мы взяли еще одну, напарника. Мы знали, что собак нужно заводить парно, именно этой породы, так как они стайные, но думали, что нас это лихо минет стороной, но не минуло. И мы взяли вторую собаку хаски. Барни, вставай.