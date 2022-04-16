«Телячьи нежности, любят полизаться, пообщаться». Показываем место в Борисове, где можно погладить хаски
Наступила весна. А это значит, что впереди ждет новый сезон приключений. Приглашаем вас в путешествие по Минской области. И сегодня мы посетим Борисов, рассказали в тревел-шоу «Медовый месяц».
– Диана нашла в Борисове место, которое никак не связано с футболом, но обещает быть интересным.
– Надеюсь, ты не боишься собак.
Лелекай:
Предлагаю познакомиться с нашими четвероногими друзьями.
Виктор Ларин, владелец агроусадьбы:
Я вам расскажу про наших собак, питомцев. Перед вами порода, которая называется сибирские хаски. У нас их очень много. Мы с ними сейчас и познакомимся, так как они очень ласковые, и любят общение и новых людей, чтобы их погладили и пообщались. Пойдемте за мной.
Виктор Ларин:
Как же знакомиться? Надо дать свои ручки понюхать обязательно, чтобы собаки понимали, есть у вас чего вкусного или нет. После чего можно начинать гладить. Это Лекса, Шелби – мать вот этих щенков. Один где-то спрятался. Первая девочка, вот эта пушистая, маленькая – это Скай, а черный разноглазый – мистер Бен. Не выйдет наш Вилли. Вот да, эти телячьи нежности, любят полизаться, пообщаться. Это хаски. В отличие от других собак, любая другая уже могла бы укусить, грызануть вас, а эти очень дружелюбные.
– Как вы решили завести такое количество собак?
Виктор Ларин:
Началось все с первой собаки – девочки Гифт. Как и все люди, которые хотят завести собачку для того, чтобы пообщаться, член семьи, это важно. Но иногда переломный момент наступает. У нас переломный момент наступил, когда собака уничтожила целую коллекцию фиалок – 350 сортов. Она просто в клочья разнесла, и мы были на грани того, чтобы отказаться, но не смогли. Как я уже говорил, это член семьи, а от детей и собак не отказываются, и мы взяли еще одну, напарника. Мы знали, что собак нужно заводить парно, именно этой породы, так как они стайные, но думали, что нас это лихо минет стороной, но не минуло. И мы взяли вторую собаку хаски. Барни, вставай.
– Чтобы прокормить такую собаку, сколько нужно корма? Там, наверно, тоннами мяса или сухого корма.
Виктор Ларин:
Корму уделяется очень большое внимание, так как действительно он должен быть сбалансированный. А вообще на Севере собаки питаются рыбой. Для сравнения, на нашу целую свору собак на весь год чукчи, эскимосы заготавливали бы 1,5-2 тонны рыбы, отборной рыбы: хека, красной, юды. Естественно, в наших условиях это осуществить довольно сложно, тем более что достать эту рыбу довольно проблематично, но мы кормим сухим кормом. Для сравнения с овчаркой, эти собаки едят в два раза меньше, чем овчарка, так как они и весят гораздо меньше. Овчарка весит 45-50 килограммов, а хаски – 24-28. Соответственно, по граммам они и едят меньше.