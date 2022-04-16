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Номер стоит от 20 до 250 рублей. Где можно остановиться на ночлег в Борисове?

16 апреля 2022 13:11
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Наступила весна. А это значит, что впереди ждет новый сезон приключений. Приглашаем вас в путешествие по Минской области. И сегодня мы посетим Борисов, рассказали в тревел-шоу «Медовый месяц».  

Номер стоит от 20 до 250 рублей. Где можно остановиться на ночлег в Борисове?-1

В Борисове и его окрестностях находится более 40 отелей и гостиниц. Стоимость за номер составляет от 20 до 250 рублей.  

– Здравствуйте. Хотели бы у вас остановиться переночевать. Что вы можете нам предложить?  

Номер стоит от 20 до 250 рублей. Где можно остановиться на ночлег в Борисове?-4

Анастасия Иваненко, администратор:  
Мы можем вам предложить стандартный двухместный номер или комфорт.  
– Мы выбираем комфорт.  
– Тогда вот ваш номер.  

Номер стоит от 20 до 250 рублей. Где можно остановиться на ночлег в Борисове?-7

Смотри, какая шикарная комната.  

Номер стоит от 20 до 250 рублей. Где можно остановиться на ночлег в Борисове?-10

Уютно, никаких таких шиков, но, в принципе, очень даже. Мне нравится.  

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# Путешествия # общество # Анастасия Иваненко # Фотофакт

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