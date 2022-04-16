Номер стоит от 20 до 250 рублей. Где можно остановиться на ночлег в Борисове?

Наступила весна. А это значит, что впереди ждет новый сезон приключений. Приглашаем вас в путешествие по Минской области. И сегодня мы посетим Борисов, рассказали в тревел-шоу «Медовый месяц».
Наступила весна. А это значит, что впереди ждет новый сезон приключений. Приглашаем вас в путешествие по Минской области. И сегодня мы посетим Борисов, рассказали в тревел-шоу «Медовый месяц».
В Борисове и его окрестностях находится более 40 отелей и гостиниц. Стоимость за номер составляет от 20 до 250 рублей.
– Здравствуйте. Хотели бы у вас остановиться переночевать. Что вы можете нам предложить?
Анастасия Иваненко, администратор:
Мы можем вам предложить стандартный двухместный номер или комфорт.
– Мы выбираем комфорт.
– Тогда вот ваш номер.
Смотри, какая шикарная комната.
Уютно, никаких таких шиков, но, в принципе, очень даже. Мне нравится.
Читайте также:
Что едят настоящие футбольные фанаты? Побывали в одном из пабов в Борисове
«Даже родители не принимали назад». За что монгольские кочевники могли выгнать женщину из дома?
«Телячьи нежности, любят полизаться, пообщаться». Показываем место в Борисове, где можно погладить хаски