Номер стоит от 20 до 250 рублей. Где можно остановиться на ночлег в Борисове?

Наступила весна. А это значит, что впереди ждет новый сезон приключений. Приглашаем вас в путешествие по Минской области. И сегодня мы посетим Борисов, рассказали в тревел-шоу « Медовый месяц ».

В Борисове и его окрестностях находится более 40 отелей и гостиниц. Стоимость за номер составляет от 20 до 250 рублей.

– Здравствуйте. Хотели бы у вас остановиться переночевать. Что вы можете нам предложить?