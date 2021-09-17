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«Единство начинается с семьи». В Гомеле прошёл фестиваль воздушных змеев

17 сентября 2021 07:14
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Новости Беларуси. В Гомеле в преддверии Дня народного единства положили начало новой традиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Единство начинается с семьи». В Гомеле прошёл фестиваль воздушных змеев-1

Фестиваль воздушных змеев объединил десятки семей. Накануне прошли отборочные туры, в финале же соревновались 40 конкурсантов. Для них главное было определить, чей змей дольше и выше будет находиться в небе. По признанию самих участников, для многих фестиваль стал отличным поводом активно провести время всей семьей на свежем воздухе. Положительных эмоций и хорошего настроения точно хватило на всех.

«Единство начинается с семьи». В Гомеле прошёл фестиваль воздушных змеев-4

Прямо к солнышку взлетает над просторами полей
И как ласточка летает мой большой воздушный змей.

«Единство начинается с семьи». В Гомеле прошёл фестиваль воздушных змеев-7

Елена Кучинская, член жюри фестиваля воздушных змеев:
День народного единства. Праздник новый, исторический факт, конечно, присутствует, но праздник отмечать будем впервые. А фестиваль это тоже новинка, будет проводиться впервые. Идея в том, чтобы в нем участвовали как детки, так и родители. Когда, как не в детстве, зарождать единство. А мы считаем, что единство начинается с семьи.

«Единство начинается с семьи». В Гомеле прошёл фестиваль воздушных змеев-10

Одно из условий фестиваля – змеи должны быть украшены элементами белорусской символики. Организаторы обещают сделать праздник ежегодной традицией.

# Год народного единства # общество # Елена Кучинская # Фотофакт

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