«Град», «Торнадо» и воздушный эшелон. Что ещё обещают показать на закрытии учений «Запад-2021» под Барановичами
Новости Беларуси. 17 сентября завершается масштабное совместное с российскими военными стратегическое учение «Запад-2021». На Обуз-Лесновском полигоне венцом торжественной церемонии закрытия станет праздничный концерт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Высшее военное руководство наградит участников маневров, добившихся наилучших результатов. Присутствующие увидят прохождение колонн техники подразделений, принимавших участие в маневрах.
Перед трибуной пройдут основные образцы бронетехники сухопутных войск Беларуси и России. А это и танки, и артиллерийские системы, в том числе реактивные залпового огня БМ-21 и «Торнадо». А в небе над полигоном высший пилотаж покажет воздушный эшелон двух стран, напоминая, что не только территория Союзного государства под надежной защитой.