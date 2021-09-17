«Град», «Торнадо» и воздушный эшелон. Что ещё обещают показать на закрытии учений «Запад-2021» под Барановичами

Перед трибуной пройдут основные образцы бронетехники сухопутных войск Беларуси и России. А это и танки, и артиллерийские системы, в том числе реактивные залпового огня БМ-21 и «Торнадо». А в небе над полигоном высший пилотаж покажет воздушный эшелон двух стран, напоминая, что не только территория Союзного государства под надежной защитой.