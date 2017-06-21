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Даже через окна в дом вода текла: какой белорусы запомнили ночь 20 июня

21 июня 2017 19:07
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Новости Беларуси. В Беларуси продолжают устранять последствия непогоды. Так, уже восстановлено электроснабжение во всех населенных пунктах, пострадавших от шквалистого ветра. Работает комиссия по чрезвычайным ситуациям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Instagram-обзор: как белорусы пережили непогоду 20 июня (здесь подробнее).

Основной удар стихия нанесла по Слуцкому району.

Даже через окна в дом вода текла: какой белорусы запомнили ночь 20 июня-1

Там град бил саженцы, ветер поднимал крыши и валил деревья. Между тем оранжевый уровень опасности сохранится до конца 21 июня. Кого грозовой фронт застал врасплох? Кому еще предстоит с ним встретиться?

Ирина Кисель такой непогоды не видела давно.

Стихия в ее деревню Глушнево пришла внезапно, просто смыв с грядок фасоль, картошку и лук. Но больше досталось любимой яблоне. Спелых плодов в августе здесь уже не ждут.

Даже через окна в дом вода текла: какой белорусы запомнили ночь 20 июня-4

Ирина Кисель:
Так страшно было – вам не рассказать. Сразу потемнело, и ветер вообще.

Даже через окна в дом вода текла, представляете?

Так же не повезло и этой березе. Но хозяйка подворья – Евалина Новак – убеждает: такой урон – лишь малая часть того, что пережили местные жители вечером 20 июня.

Даже через окна в дом вода текла: какой белорусы запомнили ночь 20 июня-7

Евалина Новак:
Я остолбенела. Одна в хате, себе думаю: все, дом побьет. Я стою так, а потом чую «глууух», я даже глаза закрыла. Открываю – о Господи, хата цела!

В стране из-за ветра на 42 дерева стало меньше.

Одно из них в Минске упало сразу на две машины и «скорую». Стихия повредила 47 крыш жилых домов, 12 хозпостроек. Сейчас последствия непогоды ликвидируют. Задействовано около 100 спасателей и 30 единиц спецтехники. К этому моменту все обесточенные населенные пункты подключены к электроэнергии.

Даже через окна в дом вода текла: какой белорусы запомнили ночь 20 июня-10

Дмитрий Королев, начальник центральной диспетчерской службы РУП «Минскэнерго»:
С 12 часов сегодняшних суток у нас абсолютно нормальная рабочая обстановка в электрических сетях энергосистемы. Была организована дополнительная работа нашего персонала. Мы, в принципе, всегда готовы к работе в аналогичных ситуациях.

К работе было привлечено порядка 30 бригад.

Даже через окна в дом вода текла: какой белорусы запомнили ночь 20 июня-13

А вот так выглядят теперь некоторые частные дома в Слуцком районе, который больше других пострадал от стихии: домам снесло крышу, кустам ветер сделал модную укладку. Не повезло и благородным птицам.

Дерево с гнездом аистов в деревне Дуброва повалило ветром. Семья пернатых погибла.

По наблюдениям синоптиков, сила ветра 20 и 21 июня ночью доходила до 21 метра в секунду. МЧС даже разослало СМС-предупреждения. Прогноз погоды же, в свою очередь, не утешает. Оранжевый уровень опасности сохранится до конца дня.

Даже через окна в дом вода текла: какой белорусы запомнили ночь 20 июня-16

Татьяна Четырко, начальник отдела обработки метеорологических данных Республиканского гидрометеоцентра:
Сегодня до конца дня по северной половине страны действует штормовое предупреждение неблагоприятных явлений погоды,

таких как грозы на большей части территории и усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду.

Беларусь то и дело накрывает то «Кирилл», то «Джизи», то уже ставший легендарным «Хавьер». Однако каждый раз люди мобилизуются, помогая друг другу. Так что, кажется, нам и впредь не будут страшны никакие катаклизмы.

# общество # Погода в Беларуси # Фотофакт # Дмитрий Королев # Ирина Кисель # Евалина Новак # Татьяна Четырко

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