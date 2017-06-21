Даже через окна в дом вода текла: какой белорусы запомнили ночь 20 июня
Новости Беларуси. В Беларуси продолжают устранять последствия непогоды. Так, уже восстановлено электроснабжение во всех населенных пунктах, пострадавших от шквалистого ветра. Работает комиссия по чрезвычайным ситуациям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Instagram-обзор: как белорусы пережили непогоду 20 июня (здесь подробнее).
Основной удар стихия нанесла по Слуцкому району.
Там град бил саженцы, ветер поднимал крыши и валил деревья. Между тем оранжевый уровень опасности сохранится до конца 21 июня. Кого грозовой фронт застал врасплох? Кому еще предстоит с ним встретиться?
Ирина Кисель такой непогоды не видела давно.
Стихия в ее деревню Глушнево пришла внезапно, просто смыв с грядок фасоль, картошку и лук. Но больше досталось любимой яблоне. Спелых плодов в августе здесь уже не ждут.
Ирина Кисель:
Так страшно было – вам не рассказать. Сразу потемнело, и ветер вообще.
Даже через окна в дом вода текла, представляете?
Так же не повезло и этой березе. Но хозяйка подворья – Евалина Новак – убеждает: такой урон – лишь малая часть того, что пережили местные жители вечером 20 июня.
Евалина Новак:
Я остолбенела. Одна в хате, себе думаю: все, дом побьет. Я стою так, а потом чую «глууух», я даже глаза закрыла. Открываю – о Господи, хата цела!
В стране из-за ветра на 42 дерева стало меньше.
Одно из них в Минске упало сразу на две машины и «скорую». Стихия повредила 47 крыш жилых домов, 12 хозпостроек. Сейчас последствия непогоды ликвидируют. Задействовано около 100 спасателей и 30 единиц спецтехники. К этому моменту все обесточенные населенные пункты подключены к электроэнергии.
Дмитрий Королев, начальник центральной диспетчерской службы РУП «Минскэнерго»:
С 12 часов сегодняшних суток у нас абсолютно нормальная рабочая обстановка в электрических сетях энергосистемы. Была организована дополнительная работа нашего персонала. Мы, в принципе, всегда готовы к работе в аналогичных ситуациях.
К работе было привлечено порядка 30 бригад.
А вот так выглядят теперь некоторые частные дома в Слуцком районе, который больше других пострадал от стихии: домам снесло крышу, кустам ветер сделал модную укладку. Не повезло и благородным птицам.
Дерево с гнездом аистов в деревне Дуброва повалило ветром. Семья пернатых погибла.
По наблюдениям синоптиков, сила ветра 20 и 21 июня ночью доходила до 21 метра в секунду. МЧС даже разослало СМС-предупреждения. Прогноз погоды же, в свою очередь, не утешает. Оранжевый уровень опасности сохранится до конца дня.
Татьяна Четырко, начальник отдела обработки метеорологических данных Республиканского гидрометеоцентра:
Сегодня до конца дня по северной половине страны действует штормовое предупреждение неблагоприятных явлений погоды,
таких как грозы на большей части территории и усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду.
Беларусь то и дело накрывает то «Кирилл», то «Джизи», то уже ставший легендарным «Хавьер». Однако каждый раз люди мобилизуются, помогая друг другу. Так что, кажется, нам и впредь не будут страшны никакие катаклизмы.