Даже через окна в дом вода текла: какой белорусы запомнили ночь 20 июня

Новости Беларуси. В Беларуси продолжают устранять последствия непогоды. Так, уже восстановлено электроснабжение во всех населенных пунктах, пострадавших от шквалистого ветра. Работает комиссия по чрезвычайным ситуациям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Instagram-обзор: как белорусы пережили непогоду 20 июня (здесь подробнее). Основной удар стихия нанесла по Слуцкому району.

Там град бил саженцы, ветер поднимал крыши и валил деревья. Между тем оранжевый уровень опасности сохранится до конца 21 июня. Кого грозовой фронт застал врасплох? Кому еще предстоит с ним встретиться? Ирина Кисель такой непогоды не видела давно. Стихия в ее деревню Глушнево пришла внезапно, просто смыв с грядок фасоль, картошку и лук. Но больше досталось любимой яблоне. Спелых плодов в августе здесь уже не ждут.

Ирина Кисель:

Так страшно было – вам не рассказать. Сразу потемнело, и ветер вообще. Даже через окна в дом вода текла, представляете? Так же не повезло и этой березе. Но хозяйка подворья – Евалина Новак – убеждает: такой урон – лишь малая часть того, что пережили местные жители вечером 20 июня.

Евалина Новак:

Я остолбенела. Одна в хате, себе думаю: все, дом побьет. Я стою так, а потом чую «глууух», я даже глаза закрыла. Открываю – о Господи, хата цела! В стране из-за ветра на 42 дерева стало меньше. Одно из них в Минске упало сразу на две машины и «скорую». Стихия повредила 47 крыш жилых домов, 12 хозпостроек. Сейчас последствия непогоды ликвидируют. Задействовано около 100 спасателей и 30 единиц спецтехники. К этому моменту все обесточенные населенные пункты подключены к электроэнергии.

Дмитрий Королев, начальник центральной диспетчерской службы РУП «Минскэнерго»:

С 12 часов сегодняшних суток у нас абсолютно нормальная рабочая обстановка в электрических сетях энергосистемы. Была организована дополнительная работа нашего персонала. Мы, в принципе, всегда готовы к работе в аналогичных ситуациях. К работе было привлечено порядка 30 бригад.

А вот так выглядят теперь некоторые частные дома в Слуцком районе, который больше других пострадал от стихии: домам снесло крышу, кустам ветер сделал модную укладку. Не повезло и благородным птицам. Дерево с гнездом аистов в деревне Дуброва повалило ветром. Семья пернатых погибла. По наблюдениям синоптиков, сила ветра 20 и 21 июня ночью доходила до 21 метра в секунду. МЧС даже разослало СМС-предупреждения. Прогноз погоды же, в свою очередь, не утешает. Оранжевый уровень опасности сохранится до конца дня.