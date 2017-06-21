9 населенных пунктов в Беларуси остаются без электричества из-за шквалистого ветра

Новости Беларуси. 9 населенных пунктов остаются обесточенными в результате шквалистого ветра. А в течение суток, по данным энергетиков, периодически нарушалось электроснабжение в 483-х, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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