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9 населенных пунктов в Беларуси остаются без электричества из-за шквалистого ветра

21 июня 2017 08:24
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Новости Беларуси. 9 населенных пунктов остаются обесточенными в результате шквалистого ветра. А в течение суток, по данным энергетиков, периодически нарушалось электроснабжение в 483-х, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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9 населенных пунктов в Беларуси остаются без электричества из-за шквалистого ветра-1

9 населенных пунктов в Беларуси остаются без электричества из-за шквалистого ветра-3

Минувшей ночью порывы ветра при прохождении грозового фронта достигали 21 м/с. Зафиксированы 42 падения деревьев. Повреждено 8 легковых автомобилей. Пострадавших нет. В Слуцком районе ветер повредил крыши жилых домов и хозяйственных построек, сломано почти полсотни опор линий электропередач. На месте продолжает работу комиссия по чрезвычайным ситуациям.

# происшествия # Погода в Беларуси # Фотофакт

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