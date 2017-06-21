Instagram-обзор: как белорусы пережили непогоду 20 июня

Новости Беларуси. 20 июня после обеда на территории Беларуси ухудшились погодные условия: поднялся сильный ветер и начался дождь. Многие жители начали выкладывать в социальные сети снимки туч на небе, дождя, а после непогоды – радугу и прекрасный розовый закат, который был в тот же вечер.

Кто-то видел в дожде то, что белорусы еще не дождались настоящего лета, а кто-то отзывался о нем как о долгожданной свежести. Мы собрали в одном материале, что публиковали на своих страницах в социальных сетях жители Беларуси.

Дмитрий Рябов, начальник службы гидрометеорологических прогнозов ГУ «Гидрометр»:

Лето пока спряталось. 22 июня днем по северной половине Беларуси кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Температура ночью от +5°С до +12°С, днем от +15°С по северу до +24°С по югу страны. В пятницу в отдельных районах кратковременные дожди, местами грозы. Температура ночью +7 +14°С, днем +16 +23°С. 24 июня ожидаются кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. Температура ночью +6 +13°С, днем +17 +24°С.