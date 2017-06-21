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Сильный ветер пронесся по Беларуси: погибла семья аистов

21 июня 2017 12:00
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Новости Беларуси. Электроснабжение в Беларуси восстановлено во всех пострадавших от шквалистого ветра населенных пунктах. Об этом сообщают в «Белэнерго», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ .

Между тем, ликвидация последствий непогоды продолжается. Работает комиссия по чрезвычайным ситуациям. Задействовано более ста спасателей и 30 единиц спецтехники. Из-за сильного ветра повреждено 47 кровель жилых домов, а также 12 сельхозпостроек. Зафиксировано 42 случая падения деревьев. В частности, в минском дворе дерево упало сразу на три машины. В их числе – карета скорой помощи.

Сильный ветер пронесся по Беларуси: погибла семья аистов-1

Больше всех пострадал Слуцкий район. Частные подворья там засыпало градом.

Сильный ветер пронесся по Беларуси: погибла семья аистов-4

Сильный ветер пронесся по Беларуси: погибла семья аистов-6

Было сломано почти полсотни опор линий электропередач. А в поселке Дуброва ветер повалил дерево с гнездом аистов. Птицы – а это была семья – погибли.

Сильный ветер пронесся по Беларуси: погибла семья аистов-9

# происшествия # Погода в Беларуси # Фотофакт

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