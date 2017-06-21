Использовали не военные марши, а более современную музыку: что нового будет на параде 3 июля

Их выступление по традиции одно из самых зрелищных. Месяцы тренировок и бесконечные дубли, счет которым идет на тысячи. Все действия бойцов отработаны безупречно.

Новости Беларуси. Свыше 4000 военнослужащих и более 220 единиц боевой техники примут участие в параде 3 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однако сюрпризы пока держатся в секрете.

Не обойдется в 2017 году и без новинок.

Мы очень много с товарищем тренируемся над броском.

Матвей Воровцов, военнослужащий роты почетного караула: Служу я уже больше года. Поначалу, конечно, тяжело давалась шашка, она непредсказуема. Весит не так много, но нужно очень много тренироваться, чтобы руку подобрать: как кинуть, как плечо подвернуть.

Павел Шпарло, командир сводной роты почетного караула Вооруженных Сил Республики Беларусь:

В этом году парад должен получиться более быстрый, зрелищный и насыщенный, так как мы использовали не военные марши, а более современную белорусскую музыку. На изменении музыки построены все наши движения, вращения карабинов, все наши перестроения.

Меняется музыка – меняются движения, поэтому должно быть довольно интересно.

Чеканить шаг военные продолжат еще и на генеральных репетициях, которые пройдут у стелы «Минск – город-герой» 24 и 28 июня.