Каждый домик на две семьи: проект фонда «Дети в беде» для онкоцентра в Боровлянах

Новости Беларуси. Проект «Пансионат Боровляны» реализуют на территории Республиканского научно-практического центра детской онкологии, гематологии и иммунологии. Его осуществляет фонд «Дети в беде» при поддержке Департамента по гуманитарной помощи при Президенте Республики Беларусь, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Главная идея – создание комфортных условий для детей и их родителей на период лечения. Как правило, оно занимает много времени. Чтобы маленьким пациентам больница не стала «тюрьмой», для них, вместе с мамами и папами, предлагают проживание в специальных домиках на территории онкоцентра. Они оборудованы всем необходимым и позволяют чувствовать себя как дома.

Евгений Украинцев, председатель общественного объединения Белорусское республиканское общество «Дети в беде»:

В настоящее время в онкоцентре ежемесячно на лечении находятся около 200 детей. И эти дети, которые лечатся в отделении дневного пребывания, онкоцентр не в состоянии разместить. И в 2014 году первая организация, посольство Республики Польша, выделила деньги на строительство первого домика. Каждый домик на две семьи, здесь есть условия для круглогодичного проживания.