6 января православные христиане отмечают Сочельник. Откуда пошло это название и как люди готовятся к Рождеству?

Светлый праздник Рождества. Православный мир готовится к встрече великого события. А 6 января православные христиане отмечают Сочельник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Название праздника происходит от слова «сочиво». Так называются зерна размоченной пшеницы с медом и фруктами. Кстати, увидеть кулинарное изобилие на столах верующих можно будет 7 января.

Канун Рождества – это и последний день 40-дневного поста. Церковь призывает отвлечься от мирской суеты. Сегодня верующие будут ждать появления на небе первой вечерней звезды. Символа той, что засияла над Вифлеемом в момент рождения Иисуса.