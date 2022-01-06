6 января православные христиане отмечают Сочельник. Откуда пошло это название и как люди готовятся к Рождеству?

Светлый праздник Рождества. Православный мир готовится к встрече великого события. А 6 января православные христиане отмечают Сочельник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Светлый праздник Рождества. Православный мир готовится к встрече великого события. А 6 января православные христиане отмечают Сочельник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Название праздника происходит от слова «сочиво». Так называются зерна размоченной пшеницы с медом и фруктами. Кстати, увидеть кулинарное изобилие на столах верующих можно будет 7 января.
Канун Рождества – это и последний день 40-дневного поста. Церковь призывает отвлечься от мирской суеты. Сегодня верующие будут ждать появления на небе первой вечерней звезды. Символа той, что засияла над Вифлеемом в момент рождения Иисуса.
Праздничное богослужение покажет телеканал «Беларусь 1». Божественную литургию возглавит митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси. В 21:50 – начало прямой трансляции из столичного Свято-Духова кафедрального собора.
По традиции кроме вечерней службы проходит и ночная Божественная литургия. Ее в прямом эфире будет транслировать YouTube-канал Белорусской православной церкви. Начало – в 23:40.