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6 января православные христиане отмечают Сочельник. Откуда пошло это название и как люди готовятся к Рождеству?

06 января 2022 06:34
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Светлый праздник Рождества. Православный мир готовится к встрече великого события. А 6 января православные христиане отмечают Сочельник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

6 января православные христиане отмечают Сочельник. Откуда пошло это название и как люди готовятся к Рождеству?-1

Название праздника происходит от слова «сочиво». Так называются зерна размоченной пшеницы с медом и фруктами. Кстати, увидеть кулинарное изобилие на столах верующих можно будет 7 января.

6 января православные христиане отмечают Сочельник. Откуда пошло это название и как люди готовятся к Рождеству?-4

Канун Рождества – это и последний день 40-дневного поста. Церковь призывает отвлечься от мирской суеты. Сегодня верующие будут ждать появления на небе первой вечерней звезды. Символа той, что засияла над Вифлеемом в момент рождения Иисуса.

6 января православные христиане отмечают Сочельник. Откуда пошло это название и как люди готовятся к Рождеству?-7

Праздничное богослужение покажет телеканал «Беларусь 1». Божественную литургию возглавит митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси. В 21:50 – начало прямой трансляции из столичного Свято-Духова кафедрального собора.

По традиции кроме вечерней службы проходит и ночная Божественная литургия. Ее в прямом эфире будет транслировать YouTube-канал Белорусской православной церкви. Начало – в 23:40.

# Церковные праздники # общество # Фотофакт

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