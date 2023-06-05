«Давление надо мерить каждый день, уколы колоть». Вот почему жители деревень против закрытия ФАПов

Новости Беларуси. Пилюля для оздоровления медсферы. Почему здоровье белорусов – зона ответственности не только Минздрава? Кто крайний в очереди на высокотехнологичные операции? Как реанимировать проблемы с диагнозом «хронические»? Консилиум, на который приглашены не только врачи и чиновники от медицины, собрался в студии ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, СТВ:

Я понимаю, что такое вызвать скорую помощь. Когда я заболел, я вызвал скорую помощь, она приехала, завезла меня в больницу. Как я это штуку [передвижной медпункт – прим. ред. ] вызову себе?

Владимир Смоляк, заведующий Тресковщинским фельдшерско-акушерским пунктом Минского района:

Никак.

Вячеслав Демидович, заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры Беларуси:

Буквально неделю назад ездили в самый южный район нашей родины. Один район, один ФАП в райцентре, принято решение закрыть. Проводилось общественное обсуждение, люди принимали участие, высказались все против. Говорят: нам нужен ФАП. Принимают решение: кто говорит, что Минздрав команду дал, кто говорит, снизу пошло. Но закрыли, есть мобильный комплекс. Ты приезжаешь в эту деревню. Что говорят старики? Вот они собрались и говорят: давление надо мерить каждый день, уколы колоть – каждый день. Дед говорит один: ко мне приходят пять внуков завтра, кому надо зеленка, кому йод, кому что. Куда я пойду? Этот комплекс приедет хорошо если раз в неделю. Есть случаи, когда раз в 10 месяцев. При этом в самом комплексе ничего плохого нет. Он, наверное, должен быть. Если есть на это деньги, он может приехать, там можно сделать определенные анализы. То есть в нем есть свои плюсы, конечно. Но лекарства там купить, как правило, нельзя. Они не полностью оснащены. Сегодня закрыли 50 ФАПов.