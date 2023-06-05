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«Давление надо мерить каждый день, уколы колоть». Вот почему жители деревень против закрытия ФАПов

05 июня 2023 17:56
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Новости Беларуси. Пилюля для оздоровления медсферы. Почему здоровье белорусов – зона ответственности не только Минздрава? Кто крайний в очереди на высокотехнологичные операции? Как реанимировать проблемы с диагнозом «хронические»? Консилиум, на который приглашены не только врачи и чиновники от медицины, собрался в студии ток-шоу «По существу».

Кирилл Казаков, СТВ:
Я понимаю, что такое вызвать скорую помощь. Когда я заболел, я вызвал скорую помощь, она приехала, завезла меня в больницу. Как я это штуку [передвижной медпункт – прим. ред. ] вызову себе?

«Давление надо мерить каждый день, уколы колоть». Вот почему жители деревень против закрытия ФАПов-1

Владимир Смоляк, заведующий Тресковщинским фельдшерско-акушерским пунктом Минского района: 
Никак.

«Давление надо мерить каждый день, уколы колоть». Вот почему жители деревень против закрытия ФАПов-3

Вячеслав Демидович, заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры Беларуси: 
Буквально неделю назад ездили в самый южный район нашей родины. Один район, один ФАП в райцентре, принято решение закрыть. Проводилось общественное обсуждение, люди принимали участие, высказались все против. Говорят: нам нужен ФАП. Принимают решение: кто говорит, что Минздрав команду дал, кто говорит, снизу пошло. Но закрыли, есть мобильный комплекс. Ты приезжаешь в эту деревню. Что говорят старики? Вот они собрались и говорят: давление надо мерить каждый день, уколы колоть – каждый день. Дед говорит один: ко мне приходят пять внуков завтра, кому надо зеленка, кому йод, кому что. Куда я пойду? Этот комплекс приедет хорошо если раз в неделю. Есть случаи, когда раз в 10 месяцев. При этом в самом комплексе ничего плохого нет. Он, наверное, должен быть. Если есть на это деньги, он может приехать, там можно сделать определенные анализы. То есть в нем есть свои плюсы, конечно. Но лекарства там купить, как правило, нельзя. Они не полностью оснащены. Сегодня закрыли 50 ФАПов.

«Давление надо мерить каждый день, уколы колоть». Вот почему жители деревень против закрытия ФАПов-5

Алена Сырова, СТВ:
Вместе с тем выявляли случаи, когда и в ФАПах лекарств было не купить.

Вячеслав Демидович:
Безусловно, но там хотя бы элементарную помощь можно получить каждый день либо по графику. Самый простой вопрос, на который никто не может ответить. Живет либо молодая семья, ребенок, старик, ему надо пойти каждый день измерить давление, сделать укол. Кто ему сделает?

«Давление надо мерить каждый день, уколы колоть». Вот почему жители деревень против закрытия ФАПов-7

Юлия Авхукова, начальник главного управления бюджетно-финансовой сферы КГК Беларуси: 
С другой стороны, некоторые ФАПы работают три дня в неделю. Тот случай, когда нет фельдшера, живущего в населенном пункте.

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# Учреждения здравоохранения # Кирилл Казаков # Вячеслав Демидович # Алена Сырова

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