Что лучше, ФАП или передвижной медпункт? Мнение заведующего фельдшерско-акушерским пунктом
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Алена Сырова, СТВ:
Один из примеров. Может, экономически более выгодно купить автомобили, которые заменят ФАПы. Но даже когда мы готовили материалы по следам, наши коллеги выезжали в маленькие регионы и выяснялось, что люди не готовы отказаться о ФАПов. На защиту ФАПов встали? Им быть? Где бы вы предпочли работать?
Владимир Смоляк, заведующий Тресковщинским фельдшерско-акушерским пунктом Минского района:
Я уже 30 лет работаю на ФАПе. Надо спуститься с небес на землю и посмотреть, куда люди ходят, обращаются, куда люди ходят лечиться, к кому. И особенно на селе. Взять Минский район – здесь ФАПов меньше. Взять другие регионы – там ФАПов больше. Плюс ФАПы Республики Беларусь будут более доступны сельскому жителю, чем какое-то другое учреждение здравоохранения.
О себе. 1 апреля было 30 лет. Когда я отработал два года по направлению, мне дали жилье, Минский райисполком выделил мне жилье. Когда выделили жилье, я уже начал работать, надо было восстанавливать ФАП. Время идет, и те санитарные нормативы, которые были в старое время, были другие. А сейчас другие веяния идут. Надо, чтобы была холодная и горячая вода, туалет, чтобы все было аккуратно. Я работал над этим. Даже не знал, что может прийти такое время, что это состоится. Но это состоялось. Надо, чтобы все было красиво и аккуратно.
Мы работаем на ФАПах, к нам приходят люди днем и ночью, мы их очень хорошо знаем. Это наша большая семья. Мы помогаем как можем. И мы являемся звеном между амбулаторией, поликлиникой и людьми, которые там проживают. Они впервые к нам обращаются, и мы оказываем им прием, неотложную помощь. Все, что надо, мы им оказываем.
Алена Сырова:
Вы человек, врач, который готов пообщаться и со своими пациентами. Но, опять же, время идет, все меняется, есть определенные запросы. Так что плохого в том, что на замену ФАПам могут прийти передвижные автомобили, которые будут оснащены по последнему слову, там будет все необходимое? Да, будет не один постоянный человек.
Кирилл Казаков, СТВ:
Представь себе автолавку. Та же самая история. Есть магазин, в который привыкли ходить, который обеспечивает несколько деревень, и есть автолавка, которую ждут по расписанию и там только то, что привозят.
Владимир Смоляк:
Кирилл, вы очень сильно правы. Скажу одно: это не автолавка, это медучреждение. Там должны соблюдаться все санитарные уровни. Человек хочет прийти к медику, ему тяжело, где-то скученность, где-то непросторно. Он приходит ко мне, чтобы ему оказали помощь. Вы помните тот период коронавирусной инфекции, как было тяжело всем, как наша медицина выстояла. ФАПы проявили себя очень хорошо.
По поводу автомобилей. Я находился в Минской области, и у меня спрашивали, как сделать этот автомобиль, медпункт на колесах, что можно включить туда. Я был разработчиком.
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