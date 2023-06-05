Что лучше, ФАП или передвижной медпункт? Мнение заведующего фельдшерско-акушерским пунктом

Новости Беларуси. Пилюля для оздоровления медсферы. Почему здоровье белорусов – зона ответственности не только Минздрава? Кто крайний в очереди на высокотехнологичные операции? Как реанимировать проблемы с диагнозом «хронические»? Консилиум, на который приглашены не только врачи и чиновники от медицины, собрался в студии ток-шоу «По существу». Алена Сырова, СТВ:

Один из примеров. Может, экономически более выгодно купить автомобили, которые заменят ФАПы. Но даже когда мы готовили материалы по следам, наши коллеги выезжали в маленькие регионы и выяснялось, что люди не готовы отказаться о ФАПов. На защиту ФАПов встали? Им быть? Где бы вы предпочли работать?

Владимир Смоляк, заведующий Тресковщинским фельдшерско-акушерским пунктом Минского района:

Я уже 30 лет работаю на ФАПе. Надо спуститься с небес на землю и посмотреть, куда люди ходят, обращаются, куда люди ходят лечиться, к кому. И особенно на селе. Взять Минский район – здесь ФАПов меньше. Взять другие регионы – там ФАПов больше. Плюс ФАПы Республики Беларусь будут более доступны сельскому жителю, чем какое-то другое учреждение здравоохранения. О себе. 1 апреля было 30 лет. Когда я отработал два года по направлению, мне дали жилье, Минский райисполком выделил мне жилье. Когда выделили жилье, я уже начал работать, надо было восстанавливать ФАП. Время идет, и те санитарные нормативы, которые были в старое время, были другие. А сейчас другие веяния идут. Надо, чтобы была холодная и горячая вода, туалет, чтобы все было аккуратно. Я работал над этим. Даже не знал, что может прийти такое время, что это состоится. Но это состоялось. Надо, чтобы все было красиво и аккуратно. Мы работаем на ФАПах, к нам приходят люди днем и ночью, мы их очень хорошо знаем. Это наша большая семья. Мы помогаем как можем. И мы являемся звеном между амбулаторией, поликлиникой и людьми, которые там проживают. Они впервые к нам обращаются, и мы оказываем им прием, неотложную помощь. Все, что надо, мы им оказываем.