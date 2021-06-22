«Давайте сначала воспитывать родителей». Как вырастить настоящих патриотов?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Сколько женщин в Советском Союзе воевало в годы Великой Отечественной войны? Историки до сих пор не установили точную цифру. В различных работах называется количество от 800 тысяч до одного миллиона. Женщины с честью выполнили свой долг во всех рядах войск за время войны, орденами и медалями были награждены около 200 тысяч женщин-воинов Красной армии. Около сотни женщин получили звание Герой Советского Союза, больше половины из них посмертно. Массовое участие советских женщин в Великой Отечественной войне – это беспрецедентное явление в мировой истории. Ни в нацистской Германии, ни у стран-союзников такого количества женщин в войне не участвовало. Более того, за рубежом женщины не осваивали боевые специальности. У нас же они были санитарками, снайперами, связистами, летчицами. Сегодня очень сложно представить, через что пришлось им пройти в годы войны. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Министр образования Игорь Карпенко заявил, что в школах появится новая специальность – военкоры. Люди будут приходить и вести учебные часы, конкретно заниматься военно-патриотическим воспитанием. Я дитя советской эпохи, прекрасно помню, как это было у нас в школах. Уроки не помню, они были очень скучными, но походы к ветеранам, их истории, когда мы могли с ними пообщаться, когда нас вовлекали в экскурсии. Нынешняя молодежь немножко другая. Светлана, вы военнослужащий, представитель современного мира. Как нужно сейчас детей вовлекать в то самое военно-патриотическое воспитание, чтобы мы смогли вырастить настоящих патриотов нашей страны?

Светлана Капустина, военнослужащая сил специальных операций, старший сержант:

Им интересно. Наша воинская часть регулярно проводит занятия, ежегодно это «Зарница». Посещаем школы, проводим агитации, рассказываем про службу в армии в целом, службу в силах специальных операций, проводим занятия. Что касается «Зарницы», то мы расставляем различные учебные точки – сборка, разборка автомата, предоставляем возможность потрогать амуницию. У них горят глаза, они хотят это делать. У мальчиков, даже у девочек – они загораются, все надевают на себя, вплоть до каски, бронежилета, берут автомат. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Анна Васильевна, в вопросе патриотического воспитания молодежи какую роль играет музей? Как часто к вам приходит и какого возраста молодежь? Интересны ли им эти экспонаты? «Это камень в огород журналистов». Почему не рассказывают о простых людях на войне, а только о героях?

Анна Галинская, заместитель директора по научной работе Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:

Если говорить о том, что надо воспитывать подрастающее поколение. Давайте сначала начнем воспитывать родителей. Ну простите, как оно, опять-таки, есть. Родители – это те самые 1990-е годы. Очень многие из них потеряли связь с тем прошлым. Да, ребенок будет ходить, восхищаться, но когда он будет приходить домой, рассказывать, а от него будут отмахиваться – это будет в никуда. Он будет стараться, но родители будут ему рассказывать, сколько у них проблем помимо этого. Это маленькая ремарка, как надо воспитывать подрастающее поколение. Я и сама видела, как учителя привели детей, дети ходят, слушают, а потом обращают внимание на учителей. Учителя встали между собой и ля-ля-ля, начинают обсуждать – им музей не интересен. Естественно, дети смотрят на взрослых, тех же самых учителей начальных классов – значит, и нам неинтересно. Воспитание должно быть полноценным – не только браться за один момент, надо полностью смотреть на эту картину. Что касается музея, то он всегда был в центре патриотического воспитания молодежи, как и в 1990-е годы, в начале 2000-х. Мы все время стремимся к тому, чтобы интерес не увял, поэтому проводим различные мероприятия. Алена Родовская:

Нынешняя молодежь в интернете. Мы видим очень часто попытки переписать историю. Посмотрите, что творится в Украине, Латвии, Литве. Наше государство всегда очень четко реагирует на любой вызов, мы сохраняем нашу память и подвиг советского солдата. Оглядываться назад нельзя, потому что пока мы помним, что происходило в те годы, тогда сможем сохранить.

Регина Романовская, председатель ветеранской организации Партизанского района г. Минска:

Молодежь может помнить, что происходило, только так, как мы передадим. На уроках все дают и дают информацию. Они сейчас более конкретные, более продвинутые, чем мое поколение, потому что больше техники, возможностей узнать при желании. Они реагируют на конкретные вещи. Алена Родовская:

Мне кажется, что люди, которые придут в школы в новом учебном году и будут рассказывать о том, как растить патриотов, о событиях Великой Отечественной войны, должны обращать внимание на современные события, чтобы показывали марши нацистов и объясняли, почему это плохо. «Родители о войне не хотели говорить». Председатель ветеранской организации о том, как с семьёй выживали во время ВОВ Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Многие родители насторожились, что их детям будет неинтересно присутствовать на этих уроках, потому что дети не будут слушать своего преподавателя. Светлана Капустина:

Главное – правильно подать.

Регина Романовская:

У них же хорошо развито зрительное восприятие. Когда встречаешься в школе и говоришь: ребята, у вас есть сестра, брат, которым сегодня 17 лет? Поднимите руки – поднимают. А вы представляете, что ваша сестра или брат сейчас уйдет воевать, ему дадут ружье, там в него будут стрелять, и он будет стараться победить? Екатерина Забенько:

То есть на личном примере это больше впечатляет? Регина Романовская:

Это настолько задевает. Я вела одну встречу в школе, собрали девятые классы. Я задала вопросы, и они сразу представляют. Это настолько затрагивает, что вопросов потом сыпется море. Сколько потом подбегали: а у меня дедушка воевал, я знаю дедушку. Потому что он сопоставил – вот кто уходил.