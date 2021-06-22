Муляж или оригиналы? Какие экспонаты хранятся в музее истории Великой Отечественной войны

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Какие еще в планах сделать экспозиции? Чего не хватает нашему огромному музею Великой Отечественной войны, который знают, наверное, во всем мире? Уже и самолеты летают, очень современные экспозиции, которые демонстрируют все особенности, ужасы войны. Чего вам как создателям экспозиции, сотрудникам музея не хватает, и что просят показать посетители музея?

Анна Галинская, заместитель директора по научной работе Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:

Нам не хватает экспонатов именно для того, чтобы отразить. Нас иногда спрашивают, можно ли отразить эту тему? Можно, самый главный вопрос – как? Мы же не можем просто написать на стене сухую статистику. Нам надо это как-то визуализировать. Это, к сожалению, самый сложный вопрос. Екатерина Забенько:

Кого мы можем об этом попросить? У нас сегодня есть такая возможность. Мы на телевидении. К кому обратиться, чтобы в музее Великой Отечественной войны появилось больше экспозиций, раз есть такие площади и возможности?

Анна Галинская:

В принципе, мы не нуждаемся. У нас ежегодно поступает по тысяче предметов музейного значения. Просто есть темы, которые очень сложно отразить, скорее, военно-фронтовой тематики. Объясню, почему. У нас Беларусь партизанская, и очень много материалов именно по партизанскому движению. Меньше по фронтовому участию. Как отразить битвы без копийных материалов? Потому что нас интересуют подлинники. Например, оборона Тулы, Московская битва, но нужны именно подлинные материалы того периода – не послевоенного. К сожалению, здесь тоже существуют свои требования. Екатерина Забенько:

Муляжи и оригиналы. Какое в музее соотношение? Анна Галинская:

Мы делаем муляжи только фотографий и документов. Екатерина Забенько:

Все, что есть в музее Великой Отечественной войны, настоящее? И еще продолжают поступать новые экспонаты? Анна Галинская:

Да. Даже если мы документы и фотографии не можем показать, потому что фотографии разноформатные, разного качества, делаем копии, все равно мы базируемся на фондах нашего музея.

Сколько женщин в Советском Союзе воевало в годы Великой Отечественной войны? Историки до сих пор не установили точную цифру. В различных работах называется количество от 800 тысяч до одного миллиона. Женщины с честью выполнили свой долг во всех рядах войск за время войны, орденами и медалями были награждены около 200 тысяч женщин-воинов Красной армии. Около сотни женщин получили звание Герой Советского Союза, больше половины из них посмертно. Массовое участие советских женщин в Великой Отечественной войне – это беспрецедентное явление в мировой истории. Ни в нацистской Германии, ни у стран-союзников такого количества женщин в войне не участвовало. Более того, за рубежом женщины не осваивали боевые специальности. У нас же они были санитарками, снайперами, связистами, летчицами. Сегодня очень сложно представить, через что пришлось им пройти в годы войны. Екатерина Забенько:

Регина Степановна, когда вы бываете в музее Великой Отечественной войны, окунаетесь в атмосферу военного времени или чувствуете, что в музее?