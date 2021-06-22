«Это камень в огород журналистов». Почему не рассказывают о простых людях на войне, а только о героях?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу « Точки над i ». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу: Немножко ущемлена память тех женщин, которые не были «звездами» войны, назовем это на сегодняшний лад, а которые занимались обслуживанием самолета. Они делали мужскую работу, занимались техническими моментами. Справедливо ли о них история умалчивает?

Сколько женщин в Советском Союзе воевало в годы Великой Отечественной войны? Историки до сих пор не установили точную цифру. В различных работах называется количество от 800 тысяч до одного миллиона. Женщины с честью выполнили свой долг во всех рядах войск за время войны, орденами и медалями были награждены около 200 тысяч женщин-воинов Красной армии. Около сотни женщин получили звание Герой Советского Союза, больше половины из них посмертно. Массовое участие советских женщин в Великой Отечественной войне – это беспрецедентное явление в мировой истории. Ни в нацистской Германии, ни у стран-союзников такого количества женщин в войне не участвовало. Более того, за рубежом женщины не осваивали боевые специальности. У нас же они были санитарками, снайперами, связистами, летчицами. Сегодня очень сложно представить, через что пришлось им пройти в годы войны.

Анна Галинская, заместитель директора по научной работе Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:

А тут, я считаю, это камень в огород журналистов. Дело в том, что очень часто, даже сейчас, когда идут звонки – расскажите о подвиге. Обязательно взрывы, участие в боевых операциях. А когда ты говоришь о старшем поваре – а что о ней рассказывать? Что рассказывать об этой Усевич Надежде, которая варила для партизан. Да, она получила это удостоверение, благодарность, но больше о ней рассказать нечего, развить эту тему, как это умеют журналисты.

Екатерина Забенько:

Это тоже можно назвать подвигом. То, что она кормила людей во время Великой Отечественной войны фактически из ничего.

Алёна Родовская, ведущая ток-шоу:

Если бы не эти люди, которые составляли ядро – кормили, одевали.