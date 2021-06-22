«Родители о войне не хотели говорить». Председатель ветеранской организации о том, как с семьёй выживали во время ВОВ

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Сколько женщин в Советском Союзе воевало в годы Великой Отечественной войны? Историки до сих пор не установили точную цифру. В различных работах называется количество от 800 тысяч до одного миллиона. Женщины с честью выполнили свой долг во всех рядах войск за время войны, орденами и медалями были награждены около 200 тысяч женщин-воинов Красной армии. Около сотни женщин получили звание Герой Советского Союза, больше половины из них посмертно. Массовое участие советских женщин в Великой Отечественной войне – это беспрецедентное явление в мировой истории. Ни в нацистской Германии, ни у стран-союзников такого количества женщин в войне не участвовало. Более того, за рубежом женщины не осваивали боевые специальности. У нас же они были санитарками, снайперами, связистами, летчицами. Сегодня очень сложно представить, через что пришлось им пройти в годы войны. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Сегодня, в такой памятный день, день начала войны, вы тоже будете вспоминать, каким для вас оно было. Я знаю, что у многих ветеранов эти воспоминания особенно свежи по сей день.

Регина Романовская, председатель ветеранской организации Партизанского района г. Минска:

Это верно, потому что забыть такое нельзя. Вы называли женщин, которые воевали. А сколько женщин, которые в тылу работали на фронтах четырнадцатилетними? Я отношусь к поколению людей, которых называют «дети войны», потому что я родилась незадолго до войны, мы дети, которые детства не знают. Я вспоминаю 1943 год, когда мне было четыре года. Я родилась недалеко от аэропорта «Минск-1», наша маленькая деревушка была, это же все были колхозные поля. И вот здесь мы прятались, потому что думали: будут лететь, бомбить аэродром, а нас не увидят – что мы, на поле, какая-то кучка людей? Когда проезжала, так затронуло это за душу, потому что сейчас этого карьера нет. Тут глину или песок брали, я его хорошо помню. Сейчас это вода, озеро, Солнечная долина, где купаются. Такое не забывается. Екатерина Забенько:

А сколько вам было лет? Регина Романовская:

В 1941 году мне было два года. Екатерина Забенько:

Я представляю, как могло быть страшно ребенку в эти моменты. А насколько страшно было родителям? Что рассказывала ваша мама? Регина Романовская:

Страшно было всем. Мама вырывала ямку и меня прятала в стену карьера, как будто это меня защитит, пока ей не сказали – как обрушится этот карьер, так ее не раскопаешь. Сейчас проезжала – прямо по сердцу пошло, а ведь не только я одна была. Это же семьи. Мы сгорели в первый же день войны, вся деревня осталась без жилья. Где больница скорой помощи, по этой стороне через речку была маленькая деревушка, три улицы, совершенно небольшие. А когда не долетали бомбы до аэропорта, мы сожглись в первые же дни войны и до 1943 года скитались кругом.

Екатерина Забенько:

Кто вас принимал у себя? Регина Романовская:

По-всякому. Были территории детских садов. Детей нет – мы там были. Какие-то бараки были, там жили. Кто-то в домах, напротив больницы скорой помощи осталось несколько, там по три-четыре семьи. Екатерина Забенько:

Вас много было таких? Регина Романовская:

Много было. Но когда деревня сгорела, никто не сгорел, потому что успели выскочить. В чем были, в том и ушли. Я даже теперь не понимаю, как родители пережили это, ведь есть, кормить детей надо. Екатерина Забенько:

Сколько вас было? Регина Романовская:

Нас было двое. Екатерина Забенько:

А какого возраста были родители? Регина Романовская:

В 1941-м маме было около 40 лет, а папе было 54. Его забрали в армию. С сердцем было плохо, он месяца четыре повоевал – сердечный приступ. Как воевал? Здесь, в трудовых лагерях был. Дали справку, у нас она до сих пор есть, что он не может воевать. Это наша семья такая была. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

А во время войны, когда уже шли военные действия, чем занималась ваша семья? Чем занималась ваша мама?

Регина Романовская:

Был частный сектор. Что-то сажали, чтобы было что покушать. У нас как раз дом угловой, вся территория была разрытая окопами, потому что когда шли бои, надо было прятаться. Родители не воевали. У меня два брата оставалось, один 1922 года, его просто не успели забрать – тут же, моментально. 1920 года служил в армии, а этого не успели забрать. Было страшно, что могут разбомбить снова, могут убить, и было очень голодно. Екатерина Забенько:

Чем питались? Регина Романовская:

Что найдем. И очистками от картошки. Картошку выкапывали, то, что не убрали, где-то осталось в земле, весной выкапывали, когда первая трава шла, вот это было. Я помню, у мамы ходила, просила на белорусском (я оканчивала четыре класса белорусской школы) – мама, можа дзе-небудзь які цвілы блін ёсць? И помню, как шарила по этим полочкам – хоть бы крошка какая-то была. Было очень голодно и холодно, без одежды, без ничего. Это мои воспоминания, мне было четыре года. А ведь старшие рассказали бы больше – тот же мой брат.