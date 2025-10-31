Союзы женщин Беларуси и России определили перспективы сотрудничества

Соглашение и дорожную карту с Ростовским отделением Союза женщин подписали в Минске. Одно из ключевых направлений – бизнес: стороны представили свои проекты. Главный ориентир – любой визит должен приносить экономический эффект.

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин: С россиянами история про предпринимательство, как история про вклад в экономику, то, на что нас всегда ориентирует глава государства, это прежде всего. Поэтому представим мы какие-то свои бизнес-проекты, с удовольствием услышим, что они предлагают, что им будет интересно, поэтому и крыло женщин-предпринимателей сегодня будет широко представлено. Это образование, потому что есть интерес в общих образовательных программах, и мы понимаем, что нас связывает общая культура и общая история.

Татьяна Онуприенко, председатель Родионово-Несветайского отделения Ростовского регионального отделения Союза женщин России:

Мы хотим наладить взаимодействие и хотим в плане сотрудничества школ в системе образования организовать школы-побратимы. Это очень интересно, когда мы детей с раннего возраста будем учить дружбе не просто на словах, а непосредственно практике. Мы будем приезжать к вам в гости, мы будем приглашать вас к себе в Россию, и у детей расширяется круг общения, у детей расширяется мировоззрение.

Также обсуждены вопросы взаимодействия в области туризма, социальной сферы и здравоохранения. Интересное направление для совместной работы – культура. Гостям представлена выставка народных ремесел.