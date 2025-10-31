Инновации и актуальные тенденции в развитии сферы медицины и здравоохранения. Флагманы фармацевтической отрасли Беларуси представлены на выставке в Баку. MEDINEX – это ключевое и комплексное мероприятие, место встречи производителей, дистрибьюторов и профессионалов отрасли. Событие в Азербайджане объединяет десятки компаний и организаций сферы науки и профильного образования из почти 15 стран, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусская экспозиция представлена компаниями ведущего отраслевого холдинга «Белфармпром», а также динамично развивающимся наукоемким предприятием «АКАДЕМФАРМ». Наши производители демонстрируют широкую линейку лекарственных средств, изделий медназначения, биологически активных добавок и специализированной продукции.

В день открытия экспозицию посетил Посол Беларуси в Азербайджане. Дмитрий Пиневич провел встречи с участниками и представителями отечественных компаний. Опыт белорусов востребован в Азербайджане и регионе. В рамках выставки наша делегация участвует в сессиях и круглых столах, проводит переговоры с иностранными партнерами и лидерами отрасли.