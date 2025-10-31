В Беларуси завершается акция «Дай лесу новае жыццё!»

Страна становится сильнее не только промышленностью или урожаем, но и тем, сколько добра и заботы в нее вложит каждый гражданин. Высшие должностные лица, руководители госорганов, трудовые коллективы и силовые ведомства – акция «Дай лесу новае жыцце!» объединила тысячи белорусов и завершается сегодня, 31 октября, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.