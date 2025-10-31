В Беларуси завершается акция «Дай лесу новае жыццё!»

Страна становится сильнее не только промышленностью или урожаем, но и тем, сколько добра и заботы в нее вложит каждый гражданин. Высшие должностные лица, руководители госорганов, трудовые коллективы и силовые ведомства – акция «Дай лесу новае жыцце!» объединила тысячи белорусов и завершается сегодня, 31 октября, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это инициатива Президента – и символ нашего единства. В Беларуси сохраняются добрые традиции коллективного труда, масштабы обновления лесов наращиваются ежегодно. В условиях глобальных климатических вызовов их восстановление получает стратегическое значение. Лес – это «легкие» страны, источник чистого воздуха, дом для биоразнообразия. Итоги акции, которая на это раз посвящена Году благоустройства, подведет Минлесхоз. На старте была определена задача – высадить более 10 миллионов штук лесных растений.