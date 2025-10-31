XXXI Минский международный фестиваль «Лістапад» стартует в Беларуси

В оргкомитет кинофорума поступило более 3600 тысяч заявок из 120 стран. В 8 конкурсных программ включены 155 работ. Представлены традиционно активные участники форума, а это Россия, Китай, Индия, Иран, Пакистан. Также есть киноленты из стран Европы и дальней дуги. Зрители увидят картины, которые уже зарекомендовали себя на престижнейших международных площадках, а также совсем свежие премьеры. Немало лент, включая киноклассику о Великой Отечественной войне, представят во внеконкурсной программе. Фестивальные показы пройдут в пяти столичных кинотеатрах. По традиции будут «крутить кино» и в регионах. Фильм открытия – новая белорусская спортивная драма «Переломный момент» режиссера Дмитрия Сороки. Это его дебют в большом кино.