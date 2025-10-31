Изучать технологии с детства. В Витебском районе открыли первый инженерно-технический центр для школьников, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Расположен он на базе Новкинской средней школы. Здесь в объединении по интересам ребята начиная со второго класса, погружаются в основы программирования. Они углубленно изучают робототехнику, самостоятельно пишут программы, изобретают, создают и конструируют устройства. В образовательном центре есть все необходимое для развития навыков юных программистов.

Владимир Шаповалов, учащийся Новкинской средней школы Витебского района имени дважды Героя Советского Союза П.И.Климука: Я пришел, чтобы научиться работать на роботах и программированию. А еще я хочу научиться собирать такого робота и давать ему команды.

Татьяна Дидоренко, директор Новкинской средней школы Витебского района имени дважды Героя Советского Союза П.И.Климука:

На базе нашего центра проходят и факультативные занятия, и внеклассные мероприятия, и исследовательские работы, которые помогают ребятам всех школ достигать результатов. Наше государство и наш Витебский район, конечно, позаботились, чтобы все ребята имели равные возможности и смогли по интересам найти здесь себе занятия.

Инженерно-технические центры в учреждениях общего среднего образования – не просто тренд, а необходимость при подготовке высоко мотивированных абитуриентов для специальностей технического профиля. И количество таких интерактивных пространств с каждым годом растет.